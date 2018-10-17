Filipinler'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Lope de Vega'nın 3 kilometre kuzeyi olan depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.

