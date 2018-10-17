Filipinler'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Lope de Vega'nın 3 kilometre kuzeyi olan depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı
ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi
Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü
TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!
Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum