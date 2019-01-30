Filipinler’de camiye bombalı saldırı: 2 ölü

Müslümanların 21 Ocak’ta özerklik referandumunu kazandığı Filipinler’in Mindanao Adası’nın Zamboanga şehrinde bir camiye el bombalı saldırı düzenlendi.

Mindanao Adası’nın Zamboanga şehrinde bir camiye el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Geçtiğimiz pazar günü Mindanao’nun yakınındaki Jolo Adası’nda Roma Katolik Kilisesi’ne yapılan bombalı saldırıda 21 kişi ölmüş ve 100’den fazla kişi yaralanmıştı. Zamboanga’da camiye yapılan saldırının kilise saldırısından sonra olmasına dikkat çekildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nun Sözcüsü Salvador Panelo saldırganların Mindanao’daki barışa tepki gösterdiklerini belirterek "Terörizmin barbar ve çirkin başını yeniden gösterdi" dedi.

Bölge lideri Mujiv Hatamana, "Böyle adice cinayetin bir bahanesi olamaz. İbadet eden insanlara yapılan bu saldırı alçaklığın ve korkaklığın zirvesidir. Bütün müminleri bir araya gelip barış için dua etmeye çağırıyorum" dedi.

Zamboanga Ulema Konseyi, saldırıyı kınayarak insanları uyanık olmaya çağırdı.

Ordu, Mindanao toplumu arasında birlik çağrısı yaparak, halkı sosyal medyada yanlış bilgilendirmelerden kaçınmasını istedi.

Bölgedeki Askeri Güç Komutanı Albay Leonel Nicolas, camiye yapılan bombalı saldırının kilise saldırısına misilleme olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz pazar günü Filipinler’de Jolo Adası’ndaki kiliseye yapılan saldırıyı DEAŞ üstlendi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kilise saldırısı için DEAŞ’e bağlılığını bildiren, bölgedeki silahlı grup Abu Sayyaf’ı suçladı.

Mindanao Adası’nda onlarca yıl süren ayrılık mücadelesinde çıkan çatışmalarda 120 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

