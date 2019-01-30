HABER

Filipinler’de camiye bombalı saldırı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

Müslümanların 21 Ocak’ta özerklik referandumunu kazandığı Filipinler’in Mindanao Adası’nın Zamboanga şehrinde bir camiye el bombalı saldırı düzenlendi.Mindanao Adası’nın Zamboanga şehrinde bir camiye el bombalı saldırı düzenlendi.

Müslümanların 21 Ocak’ta özerklik referandumunu kazandığı Filipinler’in Mindanao Adası’nın Zamboanga şehrinde bir camiye el bombalı saldırı düzenlendi.
Mindanao Adası’nın Zamboanga şehrinde bir camiye el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Geçtiğimiz pazar günü Mindanao’nun yakınındaki Jolo Adası’nda Roma Katolik Kilisesi’ne yapılan bombalı saldırıda 21 kişi ölmüş ve 100’den fazla kişi yaralanmıştı. Zamboanga’da camiye yapılan saldırının kilise saldırısından sonra olmasına dikkat çekildi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nun Sözcüsü Salvador Panelo saldırganların Mindanao’daki barışa tepki gösterdiklerini belirterek "Terörizmin barbar ve çirkin başını yeniden gösterdi" dedi.
Bölge lideri Mujiv Hatamana, "Böyle adice cinayetin bir bahanesi olamaz. İbadet eden insanlara yapılan bu saldırı alçaklığın ve korkaklığın zirvesidir. Bütün müminleri bir araya gelip barış için dua etmeye çağırıyorum" dedi.
Zamboanga Ulema Konseyi, saldırıyı kınayarak insanları uyanık olmaya çağırdı.
Ordu, Mindanao toplumu arasında birlik çağrısı yaparak, halkı sosyal medyada yanlış bilgilendirmelerden kaçınmasını istedi.
Bölgedeki Askeri Güç Komutanı Albay Leonel Nicolas, camiye yapılan bombalı saldırının kilise saldırısına misilleme olmadığını söyledi.
Geçtiğimiz pazar günü Filipinler’de Jolo Adası’ndaki kiliseye yapılan saldırıyı DEAŞ üstlendi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kilise saldırısı için DEAŞ’e bağlılığını bildiren, bölgedeki silahlı grup Abu Sayyaf’ı suçladı.
Mindanao Adası’nda onlarca yıl süren ayrılık mücadelesinde çıkan çatışmalarda 120 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

PARTNERNATO'dan dudak uçuklatan rakam! Tam 100 milyon dolar artıracaklarNATO'dan dudak uçuklatan rakam! Tam 100 milyon dolar artıracaklar
Restoranda ’dik bakma’ cinayetiRestoranda ’dik bakma’ cinayeti
'Kibarlık Budalası' İKÜ Sahnesinde'Kibarlık Budalası' İKÜ Sahnesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.