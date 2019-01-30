Filipinler’de patlama: 2 ölü, 23 yaralı

Filipinler’in Mindanao Adası’nda bir alışveriş merkezinin yakınlarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı.

Filipinler’in Mindanao Adası’ndaki Cotabato şehrinde bir alışveriş merkezi yakınlarında patlama meydana geldi. General Santos şehrindeki Sivil Savunma Dairesi Sözcüsü Minda Morante, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise yaralandığını, yaralıların da hastanelere gönderildiğini ifade etti. Cotabato Şehri Polis Sözcüsü Christopher Lee ise patlamanın el yapımı bombayla gerçekleştirilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini bildirdi.

Filipinler medyasında yer alan haberlere göre, polis ekipleri hala patlamanın el yapımı bir bombadan mı yoksa kazayla patlayan yasa dışı havai fişeklerden mi olduğunu belirlemeye çalışıyor.

Komiser Romeo Galgo Jr., "Birkaç kişinin yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü gördük. Hala patlama sonrası soruşturmasını yürütüyoruz" dedi.

Filipinler’in güneyinde Malezya ve Endonezya sınırlarında yer alan Mindanao Adası uzun zamandan beri terör faaliyetleriyle gündeme geliyor. Mindanao Adası’nda Temmuz ayında, Ebu Sayyaf terör grubuyla bağlantılı militanların askeri bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırmasıyla en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

