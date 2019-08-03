Filipinler'de tekne kazası: 7 ölü

MANİLA (AA) - Filipinler'de iki ada arasında sefer yapan üç teknenin alabora olması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Sahil Güvenlik Sözcüsü Armanda Balilo, ülkenin merkezindeki Guimaras Adası ile Visayan Adası'ndaki Iloilo kenti arasında sefer yapan üç teknenin, kötü hava koşulları nedeniyle alabora olduğunu belirtti.

Kazada 6'sı kadın 7 kişinin öldüğünü, 31 kişinin kurtarıldığını aktaran Balilo, kaybolan olup olmadığını da henüz tespit edemediklerini vurguladı.

Başkent Manila'nın da bulunduğu metropol bölgesinde, okullar ve iş yerleri şiddetli yağış ve seller nedeniyle tatil edildi.

Meteoroloji uzmanları, yoğun muson yağmurları ve fırtına uyarısı yaptı.

Filipinler'de her yıl 20 civarında tayfun ve fırtına meydana geliyor.

