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Filipinler'deki kızamık salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 19:28 | Son Güncelleme

Ülke genelinde yıl başından bu yana kızamık salgınında 189 kişi yaşamını yitirdi

MANILA (AA) - Filipinler'de görülen kızamık salgınında, yıl başından bu yana 189 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News'te yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle bu yıl 189 kişinin yaşamını yitirdiği, yıl başından bu yana görülen vaka sayısının da 11 bin 459 olduğu belirtildi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, salgının ölümcül komplikasyonlarına karşı uyararak, ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun, risk grubunda olduğu ifade edilmişti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler kızamık salgın

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