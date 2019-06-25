Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, Filistin'e dayatılan "Yüzyılın Anlaşması"na karşı koymak için Arapların birlik olması gerektiğini belirtti.

Müftü Deryan, "Yüzyılın Anlaşması" ve Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" adlı çalıştaya tepki gösteren yazılı bir açıklama yayımladı.

Filistinli mültecilere bulundukları ülkelerde vatandaşlık verilmesi yönündeki düşüncelerini reddettiklerini vurgulayan Deryan, şunları kaydetti:

"Filistin davası, satılacak bir mal değildir. Bilakis Filistinli Arapların, acımasız düşman tarafından işgal edilmiş topraklarına geri dönme davasıdır. Arap ülkelerimizi milyar dolarlarla kandırmaya çalışanların, Filistin başta olmak üzere Arap topraklarının parayla satın alınmayacağını bilmeleri gerek. Mirasımız, ahlakımız ve dinimiz, bize kabul edilemez bu tür tekliflere karşı birlik içinde güçlü ve onurlu olmamızı emrediyor."

Bölge ülkelerine yönelik komploları Müslüman ve Hristiyan Araplar olarak reddettiklerini ifade eden Müftü Deryan, Arapların davası olan Filistin meselesinin ekonomik yatırımlarla değil gasp edilmiş hakların iadesiyle işleyecek bir mekanizmayla çözüme kavuşacağına işaret etti.