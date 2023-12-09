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Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin kararına tepki gösterdi!

09.12.2023 19:22 | Son Güncelleme:
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin dün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulan Gazze Şeridi’nde acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını veto etmesini kınayarak, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli çocuk, kadın ve yaşlıların İsrail güçleri tarafından katledilmesinden ABD'yi sorumlu tuttu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin kararına tepki gösterdi!

ABD’nin dün BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulan Gazze Şeridi’nde acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını veto etmesine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, sert tepki gösterdi. Abbas yaptığı açıklamada, ABD’nin veto kararını şiddetle kınadığını belirterek, ABD’nin kararını "saldırgan ve etik dışı" olarak nitelendirdi.
ABD'nin tutumunu "tüm insani değerlerin ve ilkelerin açık bir ihlali" olarak tanımlayan Abbas, Gazze Şeridi’ndeki Filistinli çocuk, kadın ve yaşlıların İsrail güçleri tarafından katledilmesinden ABD'yi sorumlu tuttu. ABD’nin kararının İsrail işgalini ve İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız saldırganlığını destekleyen utanç verici politikasının bir tezahürü olduğunu aktaran Abbas, Filistin’in bu gelişme karşısında sağlam bir duruş sergileyeceğini vurguladı.

"ABD'NİN BU POLİTİKASI SOYKIRIM,ETNİK TEMİZLİK VE SAVAŞ ŞUÇLARINA ORTAK OLMASINA NEDEN OLMAKTADIR"

Abbas, “ABD'nin bu politikası, İsrail işgal güçlerinin Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere karşı işlediği soykırım, etnik temizlik ve savaş suçlarına ortak olmasına neden olmaktadır" ifadelerini kullanarak, bu politikanın dünya için bir tehlike haline geldiğini ve uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu aktardı.
ABD’nin veto kararı ile uluslararası topluma meydan okuduğunu ifade eden Abbas, ABD’nin İsrail’e Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürmesi için yeşil ışık yaktığını açıkladı. Abbas, uluslararası toplumu İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle de Gazze'de işlediği soykırımı durdurmak ve bu ciddi krizin tüm dünyayı tehdit eden bir din savaşına dönüşmesini engellemek için çözüm aramaya çağırdı.
Abbas ayrıca, Gazze Şeridi’nde acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısına destek veren BM Güvenlik Konseyi üyelerine teşekkür etti.

ABD VETO ETTİ, İNGİLTERE ÇEKİMSER KALDI!

Dün Gazze Şeridi’nde acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye dahil 80’i aşkın ülke tarafından desteklenen tasarı, ABD tarafından veto edilmişti. İngiltere'nin “çekimser” oy kullandığı oylamada, 13 üye “evet” oyu vermiş, konseyin daimi üyesi ABD’nin “hayır” oyu kullanması nedeniyle karar taslağı kabul edilmemişti.

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Filistin abd mahmud abbas
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