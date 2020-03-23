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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan koronavirüs nedeniyle mahkumlar için af kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2020 02:45 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cezasının yarısını tamamlamış mahkumlar için af kararı çıkardı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan koronavirüs nedeniyle mahkumlar için af kararı

Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Abbas'ın suç ve kabahat davalarından aldıkları cezanın yarısını tamamlamış mahkumların tahliyesi için karar aldığını duyurdu.

Ebu Rudeyne, af kararının tehlikeli suçları işleyen mahkumları kapsamadığını belirtti.

Açıklamada, aftan kaç kişinin yararlanacağına dair bilgi verilmedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Filistin yönetimi, okulların kapatılması, şehirler arasında dolaşım ve kısmi sokağa çıkma yasağı gibi bir dizi önlem almıştı.

59 KORONAVİRÜS VAKASI VAR

Filistin resmi verilerine göre, son olarak dün Gazze'de tespit edilen iki kişiyle ülkede toplam 59 Kovid-19 vakası bulunuyor.

(AA)

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