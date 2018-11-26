"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" AA fotoğraflarıyla kutlanıyor

Filistinli mültecilerin, hemen hemen felaket derecesine varan kamplardaki hayatlarının nesilden nesile aktarıldığını söyleyen Tabet, UNRWA'ya yönelik kısıtlama politikalarıyla kamplardaki durumun daha da kötüye gideceğini belirtti.

Bugün başlayan ve 29 Kasım'a kadar açık kalacak sergi, çok sayıda diplomat ve aktivistin katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı.

Tabet, Kudüs'teki Filistinlilerin de işgal güçlerinin baskısı altında hayatlarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, Kudüslülerin ayrımcılık politikalarına maruz kalmanın yanı sıra her gün vatanlarından kovulma tehdidiyle karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Kudüs ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin, Yahudi yerleşim yerleri nedeniyle her geçen gün birbirlerinden uzaklaştıklarına değinen Tabet, uzun yıllardan beri abluka altında tutulan Gazze Şeridi'nin ise İsrail'in uyguladığı abluka ve tekrarlanan askeri saldırıları nedeniyle gerçek anlamda bir trajedi yaşadığını anlattı.

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- "Filistin, siyasi haritada bir devlet olarak görülmeyi hak ediyor"

Filistin Kültür Bakanı İhab Besisu da burada yaptığı konuşmada, 1948 yılında İsrail'in kurulmasıyla Filistin halkının zorunlu göçe maruz kaldığı Nekbe (Büyük Felaket) sırasında 500 köyün yıkıldığını hatırlatarak, "Yok edilen köylerin tarihimizin bir parçası olduğunu söylemek bizim hakkımızdır." dedi.

Zorunlu göçe maruz kalan Filistinli mültecilerin dönüş haklarından geri adım atmayacaklarını dile getiren Besisu, "Filistin, sadece bir halk olarak değil, siyasi harita üzerinde bir devlet olarak da görülmeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.