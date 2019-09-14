HABER

"Filistin özgürleşmeden İslam dünyası huzura kavuşamaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Filistin'in geleceği İslam dünyasına, İslam dünyasının geleceği Filistin'e bağlıdır. Filistin özgürleşmeden İslam dünyasının huzura kavuşması mümkün değildir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Filistin'in geleceği İslam dünyasına, İslam dünyasının geleceği Filistin'e bağlıdır. Filistin özgürleşmeden İslam dünyasının huzura kavuşması mümkün değildir." dedi.

İslam Birliği Araştırmalar Merkezince (İSBAM) bir otelde "İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin" temasıyla İslam Birliği Kongresi düzenlendi.

Kongrede konuşan Karamollaoğlu,

bugün İslam dünyasının dört bir yanında zulüm ve gözyaşı olduğunu söyledi. Arakan, Suriye, Yemen ve Libya'da gözyaşının olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, "Bu sorunlara çözüm dışarıda aranmaktadır. Filistin'in geleceği İslam dünyasına, İslam dünyasının geleceği de Filistin'e bağlıdır. Filistin özgürleşmeden İslam dünyasının huzura kavuşması mümkün değildir. Müslümanlar birlik ve beraberliğini sağlamadan Filistin'in özgürleşmesi, bağımsız Filistin'in kurulması da mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Milli Görüş'ün Kudüs'ü, Filistin'i İslam birliğine giden yolda mihenk taşı olarak gördüğünü anlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"İslam dünyası somut projeler üretmeli. Müslümanlar en yüksek medeniyetleri kurmuştur. Ekonomik, siyasi ve askeri alanda ortak müesseseler kurmalı, ticaret güçlendirilmeli ve kendi para birimimizi ya da ortak para birimi oluşturulmalıyız. Savunma iş birliği teşkilatını mutlaka kurmalıyız. Kaynaklarımızı doğru ve yerinde kullanmalıyız."

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsınİYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın
Bahçeli: Milli güvenliğimiz oy hesaplarına kurban verilmemelidirBahçeli: Milli güvenliğimiz oy hesaplarına kurban verilmemelidir
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
İYİ Parti'den 'HDP'li Güven'in dokunulmazlığı kaldırılsın' çağrısı

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan Ahmet Davutoğlu'na çağrı

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.