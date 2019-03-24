BM Cenevre Ofisi'nde cuma günü sona eren Konsey'in 40'ıncı oturumunda, Bahreyn, Bolivya, Küba, Pakistan, Senegal, Venezuela, Zimbabve ve Filistin'in, İsrail aleyhinde verdiği tasarı ABD, İsrail ve İngiltere'nin tüm engelleme girişimlerine rağmen kabul edildi.

Khraishi, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, geçen hafta ülkesinin İsrail aleyhindeki tüm karar tasarılarının aleyhinde oy kullanacağını açıklamasına da tepki göstererek şöyle konuştu:

BM raporunun UCM'ye iletileceğine olan inancını dile getiren Khraishi, UCM'deki savcıların da soruşturmayı ciddiye alarak İsrailli suçlular hakkında en kısa zamanda soruşturma başlatması gerektiğini vurguladı.

Khraishi, İsrailli güvenlik güçlerinin ayrım gözetmeksizin Filistinli çocuk, engelli, medya ve sağlık çalışanları da dahil tüm savunmasız sivil unsurları hedef aldığının altını çizdi.

"Bunda garipsenecek bir durum yok. Çünkü bizim davamız bundan 100 yıl kadar önce İngiltere'nin girişimiyle başlatılan Balfour Deklarasyonu ile başladı. Daha sonra İsrailli çetelere cesaret vererek halkımızın öldürülmesine neden oldular. Filistinlileri yerlerinden etmek için 500'den fazla şehir ve köy tahrip edildi. Bu dönemde ise Birleşik Krallık, Filistin'de mandacı ülke konumundaydı."

İngiltere'nin Brexit sorunuyla baş etmeye çalıştığı dönemde Konsey'de İsrail'e destek çıkmasını kınayan Khraishi, "İsrail aleyhine verilen karar tasarılarının aleyhinde oy kullanmak yerine İsrail'in işgaline karşı çıkmalarını beklerdik. Her zaman 'hesap verebilirliği' savunuyorlar. Ama konu İsrail'e gelince daima onları savunuyorlar ve (İsrail'deki) 'cezasızlık kültürünü' cesaretlendiriyorlar."

- ABD'ye sert tepki

Khraishi, ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'in, Konsey devam ederken Cenevre'ye gelerek BM önündeki meydanda İsrailli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen protestoya katılmasına sert tepki gösterdi.