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Filistinli genç kız, Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde gözünü kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 23:56 | Son Güncelleme

Gözünü kaybeden Mey Ebu Ruveyda: - "Gazze'nin doğusundaki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda diğer göstericilerle İsrail karşıtı hiçbir faaliyette bulunmadan duruyordum. Birden yere düştüm ve gözümden kan akmaya başladı" - Ebu Ruveyda'nın babası Süleyman Ebu Ruveyda: - "Mey evden çıktığında benden dua istedi ve sağ salim geri geleceğini söyledi ama dediği gibi olmadı, ailesine tek gözle geri döndü"

GAZZE (AA) - Filistinli genç kız Mey Ebu Ruveyda (23), abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sağ gözünü kaybetti.

Gazze'nin orta kesimindeki El-Mağazi Mülteci Kampı sakinlerinden Ebu Ruveyda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'nin doğusundaki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda diğer göstericilerle İsrail karşıtı hiçbir faaliyette bulunmadan duruyordum. Birden yere düştüm ve gözümden kan akmaya başladı." dedi.

Önce alandaki sahra hastanesine kaldırıldığını sonra da sırasıyla Şüheda El-Aksa, Şifa ve En-Nasr Göz Hastanesi'ne nakledildiğini belirten Ebu Ruveyda, doktorların görme yetisini tamamen kaybeden gözünü ameliyatla almak zorunda kaldığını anlattı.

İsrail askerlerinin doğrudan kendisini hedef aldığını aktaran Ebu Ruveyda, daha önce de gösterilerde biri gerçek mermiyle olmak üzere 4 defa yaralandığını söyledi. İsrail'in göstericileri hedef alarak Filistin topraklarında daha geniş bir alanda kontrol sağlamayı ve Gazze'deki ablukayı artırmayı hedeflediğini dile getiren Ebu Ruveyda, İsrail'in bu hedefine ulaşamayacağını ifade etti.

- Eve tek gözüyle döndü

Gözünü kaybeden genç kızın babası Süleyman Ebu Ruveyda, kızının sürekli olarak gösterilere katıldığını ve İsrail askerleriyle çatışmaya girmemeye özen gösterdiğini bildirdi.

"Mey evden çıktığında benden dua istedi ve sağ salim geri geleceğini söyledi ama dediği gibi olmadı, ailesine tek gözle geri döndü." diyen baba Ebu Ruveyda, Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi'nden mezun olan kızının tek hayalinin bir iş bulmak olduğunu ancak İsrail'in bu hayali ona çok gördüğünü vurguladı.

Kızının gözünün alınacağını öğrendiğinde bu durumu kabullenmesinin çok zor olduğuna dikkati çeken baba Ebu Ruveyda, "İsrail savunmasız göstericilere karşı neden bu kadar sert davranıyor bilmiyorum. Tüm dünyanın Gazze'de neler olup bittiğini, nasıl suçlar işlendiğini bilmesi gerekiyor." diye konuştu.

İsrail askerlerinin, dün Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 27 Filistinli yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistinli genç kız israil

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