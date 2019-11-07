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Filistinli Gençler Samsun'da "Kardeşlik Ezgileri" seslendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 23:05 | Son Güncelleme

Filistinli Gençler Samsun'da "Kardeşlik Ezgileri" seslendirdi

Mülteci kamplarında müzik eğitimi alan Filistinli gençler, Samsun'da müzikseverlerle bir araya geldi.

Yunus Emre Enstitüsünün desteği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde konser veren gençler, Arap dünyasının sevilen şarkılarını seslendirdi.

Müzikal eğitimlerini Al-Kamandjati Derneği vasıtasıyla alan Filistin ve Lübnan mülteci kamplarında yetişen gençler, İstanbul'dan sonra ikinci konserini Samsun'da verdi.

Müzisyen Nur Abu Raya, konser öncesi yaptığı açıklamada, Filistinli bin 500 çocuğa müzik eğitimi verdiklerini anlattı.

Konserde Ümmü Gülsüm, Feyruz ve Abdulhalim Hafız gibi Arap müziğinin duayen sanatçılarından, aralarında "Nessema Aleyne'l Hava", "Mavtini", "Elf Leyle ve Leyle" ve"Lamma Bada"nın bulunduğu 11 eser seslendirildi. Konserde ayrıca Tanburi Cemil Bey'in "Çeçen Kızı" eseri ile Filistin'in folklorik ezgileri icra edildi.

Konserde solist olarak yer alan Muhammed Ali Ebu Salih'e Al-Kamandjati Derneğinden 9 sanatçı ile Türkiye'den Serkan Çekim, Ercan Poyraz, Semih Özdemir, Hüseyin Okan ve İlker Mehmet Er enstrümanlarıyla eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Al-Kamandjati Derneği Filistin Kardeşlik ezgileri konser

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