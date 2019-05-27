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Filistinli gruplardan Bahreyn'deki çalıştay konusunda uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

Gruplardan yapılan ortak açıklamada: - "Refah için Barış" adı verilerek çarpıtılmaya çalışılan Bahreyn'deki çalıştay, ABD yönetiminin, Yüzyılın Anlaşması planının ilk aşamasını uygulamaya koyma girişimidir"

Filistinli gruplar, Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenecek ekonomi çalıştayı konusunda uyarıda bulundu.

Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Refah için Barış" adı verilerek çarpıtılmaya çalışılan Bahreyn'deki çalıştay, ABD yönetiminin, Yüzyılın Anlaşması planının ilk aşamasını uygulamaya koyma girişimidir." ifadesi kullanıldı.

ABD iş birliğiyle 25-26 Haziran'da Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan çalıştayın, "bölgeyi ekonomik, insani meseleler ve mezhepsel anlaşmazlıklarla meşgul etme" hedefi taşıdığı belirtilen açıklamada, çalıştaya tepki gösterilerek, Filistin ya da Arap dünyasından herhangi bir katılımın, "Filistin halkının davası ile özgürlük ve milli bağımsızlık mücadelesine ihanet" olduğu kaydedildi.

Çalıştaya katılım için yapılan daveti, başta Filistin olmak üzere devlet ve şahıslar bazında reddeden tutumlardan övgüyle söz edilen açıklamada, davet alan diğer ülke ve şahıslardan da olumsuz cevap vermesi istendi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn ekonomi çalıştayı Filistinli gruplar

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