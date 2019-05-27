Filistinli gruplardan Bahreyn'deki çalıştay konusunda uyarı

Filistinli gruplar, Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenecek ekonomi çalıştayı konusunda uyarıda bulundu.

Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Refah için Barış" adı verilerek çarpıtılmaya çalışılan Bahreyn'deki çalıştay, ABD yönetiminin, Yüzyılın Anlaşması planının ilk aşamasını uygulamaya koyma girişimidir." ifadesi kullanıldı.

ABD iş birliğiyle 25-26 Haziran'da Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan çalıştayın, "bölgeyi ekonomik, insani meseleler ve mezhepsel anlaşmazlıklarla meşgul etme" hedefi taşıdığı belirtilen açıklamada, çalıştaya tepki gösterilerek, Filistin ya da Arap dünyasından herhangi bir katılımın, "Filistin halkının davası ile özgürlük ve milli bağımsızlık mücadelesine ihanet" olduğu kaydedildi.

Çalıştaya katılım için yapılan daveti, başta Filistin olmak üzere devlet ve şahıslar bazında reddeden tutumlardan övgüyle söz edilen açıklamada, davet alan diğer ülke ve şahıslardan da olumsuz cevap vermesi istendi.