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  4. Film gerçek oldu! 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin TL dolandırdılar

Film gerçek oldu! 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin TL dolandırdılar

12.11.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Cengiz K., otomobilini almak için 300 bin TL’ye anlaştığı Ömer Y.’ye sahte banka dekontu gönderip, aracı olaydan haberi olmayan oto galerici Erhan Y.’ye devrettirdi. Bu satış karşılığında Erhan Y.’den 277 bin TL alan Cengiz K.’nin, Mersin ve Konya’daki iki kişiyi 340 bin TL dolandırdığı belirlendi. Toplamda 617 bin TL dolandırıcılık olayına karışan Cengiz K. ile birlikte çalıştığı Ramazan P. ve Mustafa Ç. yakalandı. Olay, 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi.

Film gerçek oldu! 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin TL dolandırdılar

Kentte yaşayan Ömer Y., otomobilini satmak için internete ilan verdi. Ömer Y.’yi cep telefonuyla arayan Cengiz K., otomobili 300 bin TL’ye almak üzere anlaştı. Cengiz K., daha sonra kentteki oto galerici Erhan Y.’yi arayıp, söz konusu otomobili ne kadara alabileceğini sordu. Erhan Y.’den 277 bin TL fiyat alan Cengiz K., yeniden otomobilin sahibini arayıp, Hakkari’de uzman çavuş olarak görev yaptığını, aracı bir arkadaşının alacağını söyledi. Bunun üzerine Cengiz K., arkadaşı olarak tanıttığı galerici Erhan Y. ile otomobil sahibi Ömer Y.'yi buluşturdu. Cengiz K., otomobilin bedeli olan 300 bin TL’yi gönderdiğine dair sahte bir dekontu Ömer Y.’ye gönderip, aracın devrini Erhan Y.’ye yapmasını söyledi. Bu olaylardan haberi olmayan Erhan Y. de devir işleminin ardından 277 bin TL’yi Cengiz K.’nin verdiği IBAN’a gönderdi.

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POLİSİN DİKKATİ DOLANDIRILMAKTAN KURTARDI

Eve döndükten sonra banka hesabını kontrol eden Ömer Y., paranın kendisine ulaşmadığını görüp, dekontun sahte olduğunu anladı. Dolandırıldığını fark eden Ömer Y.’nin şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Cengiz K.’nin banka hesabını kontrol eden ekipler, Ramazan P. ve Mustafa Ç. ile birlikte çalıştığını, bu kişilerin hesabını kullandığını tespit etti. Polisin, olayla ilgili çalışması devam ederken Mustafa Ç.’nin hesabına 340 bin TL daha giriş olduğu belirlendi. Bu paranın, aynı yöntemle dolandırılan Konya ve Mersin’deki kişiler tarafından gönderildiği saptandı. Bunun üzerine, toplamda 617 bin TL dolandırıcılık olayına karışan 3 şüphelinin de banka hesabına bloke konuldu.

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3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu tespitler üzerine ekipler, Cengiz K. ile Ramazan P.’yi Gaziantep’te, Mustafa Ç.’yi ise Adana’da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Cengiz K., emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederken, Mustafa Ç. ise “Cengiz benim hesabıma para geleceğini söyledi. Ben de parayı kendisine elden verdim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cengiz K. ile Ramazan P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mustafa Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana
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