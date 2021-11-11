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Arnavutköy'de "Pes" dedirten olay! Haberlere çıkan hırsızlar, çaldıkları parayı geri getirdi

11.11.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de bir kuruyemiş dükkanına gelen dolandırıcılar, tırnakçılık yöntemi ile kasiyeri oyalayarak 800 TL para çaldı. Yaşananların haberlere yansımasının ardından dükkana tekrar gelen dolandırıcılar, kasiyere pişman olduklarını belirtip çaldıkları paranın iki katını vererek helallik istedi.

Arnavutköy'de "Pes" dedirten olay! Haberlere çıkan hırsızlar, çaldıkları parayı geri getirdi

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde bulunan bir kuruyemiş dükkanın da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan içerisine giren 3 dolandırıcı tırnakçılık yöntemi ile kasiyeri oyalayıp kafasının karışmasını sağlayarak 800 TL para çaldı. Yaşanan olay ise haberlere yansıyınca, geri adım atan dolandırıcılar aynı dükkana gelerek pişman olduklarını söyleyip, paranın iki katını bıraktı. Parayı bırakan şahıslar, kuruyemişçiden şikayetçi olmamalarını rica etti.

"BEN KORKTUM, ONLAR PARANIN İKİ KATINI VERİP HELALLİK İSTEDİ"

Yaşadıklarını anlatan işyeri kasiyeri Ebru Fındık, “Ben dükkanda çalıştığım esnada 3 kişi gelip bu işlemi yapmışlardı. Dün yine geldiler onları görünce ilk başta korktum ama çaldıkları paranın iki katını vererek benden helallik istediler. Gerçekten şoke oldum ne yapacağımı bilemedim ve daha sonradan gittiler” dedi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM, ONLARA İNANMIYORUM"

Yaşananlarla alakalı konuşan işletme sahibi Yusuf Kaya, “Bizim kasiyerimizi dolandırıp para çalmışlardı. Kasiyerimize hiçbir şey demedik çünkü adamların işi bildiği belli. Dükkanımız işlek bir dükkan problem yok ama başka bir dükkanda olsa zarara uğratabilirlerdi. Ben onlara inanmıyorum, hakkımı helal etmiyorum. Dükkana gelip kasiyerden özür dilemişler paranın iki katını verip gitmişler. Kasiyer arkadaşlara müşterileri tek tek almalarını ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Arnavutköy
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