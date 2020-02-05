Film gibi! Görme engelli adam araba çarptıktan sonra görmeye başladı!

Polonya'nın Gorzow Wielkopolski kentinde yaşayan Janusz Goraj vücudunun gösterdiği alerjik reaksiyon nedeniyle görme kaybı yaşadı.

Bir gözü tamamen kör olan adam diğer gözüyle sadece cisimlerin şekillerini ayırt edebiliyordu.

2018 yılında adama yaya geçidinde araba çarptı ve adam o gün itibariyle kaybettiği görme yetisini kazandı.

"Kaza neticesinde kafamı arabanın kaputuna çarptım. Sonra kaputtan kayıp yola düştüm" diyen adam olayın ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Kalça ameliyatına alınan adam ağır yaralı olduğu için doktorlar adamın gözleriyle ilgilenmedi.

Ancak adam tedavi sürecinde daha da iyi görmeye başladı. Doktorlar şok içindeydi olanlara anlam veremedi. Ancak adam görüşünü yeniden kaybetmekten korktuğu için doktorların üzerinde daha fazla test

yapmasına izin vermedi.

Teorilerden bir tanesi tedavi sürecinde adamın aldığı ilaçların adamın gözlerini açtığı olasılığı.

Henüz nasıl gözlerinin yeniden görmeye başladığı bilinmeyen adam şu an kimseye ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürüyor ve güvenlik görevlisi olarak çalışıyor.

