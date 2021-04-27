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Film gibi olay: Polisten kaçarken seyir halindeki araca çarptı: 3 yaralı

27.04.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Buca'da polisten kaçarken kaza yapan sürücü, başka araçtaki sürücünün de yaralanmasına neden oldu. Yaralanan sürücülerden birinin beyin kanaması geçirdiği, diğerininse bacağında kırıklar olduğu öğrenildi. 3 kişinin yaralandığı kazada yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Barış Mahallesi 302 sokak ile 312 sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin sürücüsü S.A. (29), Karabağlar ilçesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde polisin ‘dur’ ihtarına uymadı. Bunun üzerine ekipleri ile araç sürücüsü arasında kovalamaca başladı. Buca istikametine ilerleyen sürücü S.A., ara sokaklardan kaçmak isterken M.A. (43) idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip park halinde bir araca çarptı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Servis ekipleri ve 110 sevk edildi. 110 ekiplerince araç içerisinde sıkışan M.A., bulunduğu yerden çıkarılarak ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, otomobil içerisinde bulunan M.A’nın 10 yaşındaki oğlu ile diğer araç sürücüsü de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 10 yaşındaki çocuğun vücudunda hafif ağrıları olduğu, babası M.A’nın ayağında kırıklar olduğu ve S.A’nın ise beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

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KAZA ANI KAMERADA!

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; peşinde polislerin olduğu aracın, seyir halindeki araca çarptığı ve sürücüsünün kontrollünden çıkan otomobilin de park halindeki başka bir araca çarptığı görülüyor.

Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, kaçan aracın sürücüsünün ise alkollü olduğu ileri sürüldü. Ayrıca S.A’ya, sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik kurallarını ihlalden 5 bin lira ceza kesildiği, ehliyetine ise 2 yıl el konulduğu belirtildi.

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İHA

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trafik kazası polis İzmir

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