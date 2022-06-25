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Film gibi operasyon! Jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar

25.06.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da jandarma ekipleri, film gibi bir operasyona imza attı. İslam devletleri, Roma ve Bizans dönemlerine ait 715 sikkeyi satmaya çalışan kişiler olduğu bilgisini alan ekipler, alıcı gibi irtibata geçtikleri 8 şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Film gibi operasyon! Jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirsiz şüphelilerin ellerinde bulunan gümüş sikkeler için müşteri aradıkları bilgisini aldı. Şüphelilerin Eyüpsultan'da kaldıkları belirlendi. Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı.

ALICI GİBİ İRTİBATA GEÇTİLER

Kimlikleri gizleyen ekipler şüphelilerle alıcı gibi irtibata geçildi. Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler suçüstü yakalandı. 8 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda 715 adet gümüş sikke ele geçirildi.

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MÜZELİK OLDUKLARI ÖRENİLDİ

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde, müzelik değerde oldukları, yurt içinde alım-satımının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi. 600 adet sikkenin Saruhanoğulları, Germiyanoğulları ve Karesioğulları ile İlhanlılar dönemine, 115 adet sikkenin ise Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı. Yakalanan 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

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