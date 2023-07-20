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Film gibi soygun kamerada! Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu

20.07.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de filmleri aratmayan bir banka soygunu meydana geldi. Ceyhun Y. isimli şahıs, annesinin kıyafetlerini giyip başörtüsünü takarak kadın kılığında bankaya geldi. Güvenlik görevlisine silah çeken şahıs, bankadan çaldığı 135 dolar ve 170 bin lira ile kaçtı. Soygun anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Polisin 8 saat içinde yakaladığı Ceyhun Y.'nin suç kaydı olmadığı ve matbaa işçisi olduğu belirlendi. Şüphelinin borç yüzünden soygun yaptığını söylediği öğrenildi. İşte detaylar...

Film gibi soygun kamerada! Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu

Film gibi olay Bahçelievler, Çobançeşme Mahallesi, Fatih Caddesi'ndeki özel bir bankada dün öğle saatlerinde meydana geldi.
Bankaya müşteri gibi giren bir kadın, aniden silahını çekerek güvenlik görevlisi Ş.H.'yi etkisiz hale getirdi. Bankolara yönelen soygun, elindeki poşeti uzatarak içinin parayla doldurulmasını istedi. Yaklaşık 2 dakika süren soygunun ardından içinde 135 dolar ve 170 bin lira para bulunan poşeti alan şüpheli olay yerinden kaçtı.

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SOYGUN ANI GÜVENLİ KAMERASINDA

Banka soygunun polise haber verilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti. Polis banka güvenlik kameralarını incelendiğinde soygun anının saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde bankaya giren kadın kılığındaki şüphelinin önce sıra almak için, cihaza yöneldiği bu sırada yanına yardım için yaklaşan güvenlik görevlisini bir anda silahını çekerek etkisiz hale getirdiği görüldü. Daha sonra bankoya yönelen hırsızın, elindeki poşeti parayla doldurduktan sonra bankadan ayrıldığı belirlendi.

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8 SAAT SONRA YAKALANDI

Polis dışarda bulunan güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüpheliyi takip etti. Kadın kılığındaki hırsızın elindeki para dolu poşetle bir süre yürüdüğü görüldü. Polis ekipleri tarafından Küçükçekmece'de oturduğu belirlenen şüphelinin adresi civarında pusu kuruldu. Kıyafetlerini değiştirmiş bir halde yürüyen Ceyhun Y. yakalanarak gözaltına alındı.

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ANNESİNİN KIYAFETLERİNİ GİYMİŞ

Ceyhun Y.(38)'nin elindeki poşette 63 bin lira para ile olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise şüphelinin soygunda kullandığı annesine ait kadın kıyafetleri bulundu.

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BORÇ YÜZÜNDEN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheli Ceyhun Y.'nin daha önceden suç kaydı olmadığı öğrenildi. Matbaa işçisi olarak çalışan Ceyhun Y.'nin borcu olduğunu olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin olayda sonra borçlarının bir kısmını ödediği, yakalandığında yanındaki parayla diğer borçlarını kapatmaya gittiğini söylediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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DHA

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Bahçelievler soygun banka

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