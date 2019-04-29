Film gibi soygunun detayları iddianamede

LEVENT KİŞİ - Antalya'da bir bankanın ATM'sine para transferi yapılırken görevlileri etkisiz hale getirerek paraları çalan soyguncuların, film setindeymiş gibi hareket ettikleri, içlerinden birinin "Bu bir soygundur, ellerinizi başınızın üstüne koyun" dediği ortaya çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 31 Ocak'ta özel bir bankaya ait ATM'ye para transferi yapıldığı sırada 69 bin 760 liranın çalınmasıyla ilgili tutuklu sanıklar E.T. (25), F.B. (25) ve M.P. (28) hakkında "gece vakti birden fazla kişiyle kendini tanınmayacak hale koyarak silahlı yağma" suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı, tutuksuz sanıklar M.G. (22) ve T.Ç. (25) hakkında ise "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamenin detayları ile sanık ve müşteki ifadeleri, sanıkların soygun sırasında gerçek hayattan çok sanki bir film setindeymiş gibi davranışlar sergilendiğini ortaya koydu. İddianameye göre, olay yerine yüzleri kar maskeli olarak gelen sanıklar ATM'nin açık kapısından girdi. Sanıkları gören güvenlik görevlilerinden biri "Siz burada ne yapıyorsunuz?" diye sorunca, sanıklar "Paraları verin" şeklinde karşılık verdi.