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Film sahnelerini aratmadı! Dağda kurbanlık avına çıktılar

06.05.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın dağlarında başlarında çoban olmadan yabani olarak yetişen danalar kurban öncesi sahipleri tarafından uyuşturucu iğneyle yakalanıyor. Yerli ırk yabani danaların yakalandığı anlar film sahnelerini aratmadı.

Film sahnelerini aratmadı! Dağda kurbanlık avına çıktılar

Bursa'nın Gürsu ilçesi Katırlı dağlarında boz ırk olarak bilinen yerli ırk danalar dağda doğup burada yabani gibi büyüyor. Doğal yaşama uyumlu hayvanlar dağlarda sürüler halinde yaşayıp kendini yırtıcı hayvanlara karşı koruyor. Sadece ayılara karşı koyamayan bu hayvanların yılda 30 tanesini ayılar telef ediyor. Dağda büyüyen bu hayvanlar burada kendi başlarına yaşayıp ürüyor.

50 GÜN BOYUNCA DANA AVINA ÇIKIYORLAR

Bu danaların sahipleri bu hayvanları uzaktan takip ediyor. 2 yaşına basan danalar kurban bayramı öncesi sahipleri tarafından dağın belli bölgelerine tuz dökülerek tuzağa çekilip uyuşturucu iğneyle yakalanıp kurbanda satılmak üzere ahırlara götürülüyor. Burada 2 ay kalan danaların evcilleşmesi sağlanıyor. Danaların sahipleri 10 kişilik gurup halinde 50 gün boyunca dağda dana avına çıkıyor. 10 kişilik ekip günde 4 tane danayı ancak yakalayabiliyor.

Dağda doğumdan itibaren tamamen doğal olarak beslenen danalara kurban bayramında yoğun talep oluyor. Dağlarda gezen dana ve ineklerin sayısı 500'ü buluyor. Danaların dağda uyuşturucu iğneyle avlanması İhlas Haber Ajansı tarafından saniye saniye görüntülendi.

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''KURBANA KADAR DEVAM EDECEK''

Her yıl dağda dana avına çıktıklarını ifade eden hayvanların sahibi Gürol Şimşek, "Bizim kökümüz Orta Asya'dan gelme, atalarımız oradan gelirken yanlarında "boz ırk" dediğimiz danaları da getirmişler. Bu hayvanlar dağda kendi kendine büyüyor. Bu hayvanlar hiç kapanmadan doğumundan kurbanlık olacağı zamana kadar tamamen dağlarda geziyor. Hiç yem vermiyoruz. Dağlarda gruplar halinde geziyorlar. Ayı hariç yırtıcı hayvanlara karşı kendilerini koruyabiliyorlar. Biz ayılarla ortak çalışıyoruz. Ayılar her yıl 30 tane buzağıyı öldürüp yiyor. Bu hayvanlar yabani hayata uyumlu eksi 40 derece soğuğa dayanabiliyor. Biz bu hayvanları sadece uzaktan takip ediyoruz. Bu danalar 2 yaşına geldiği zaman belli bölgelere tuz döküp hayvanları buraya çekerek uyuşturucu iğneyle bayıltarak yakalayabiliyoruz. Bu hayvanlar uyuşturucu iğne harici başka bir şeyle yakalamak imkansız. Yabani oldukları için yakalanmıyorlar. Bu yıl 80 tane dana yakalayacağız. 10 kişi günde 4 tane danayı zor yakalıyoruz. Kurbana kadar yakalama işlemi devam edecek. Bu hayvanlar tamamen doğal beslendiği için talibi de çok. Danaların tanesini 10 bin ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.

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(İHA)

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Kurban Bayramı Bursa

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