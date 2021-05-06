Film sahnelerini aratmadı! Dağda kurbanlık avına çıktılar

Bursa'nın Gürsu ilçesi Katırlı dağlarında boz ırk olarak bilinen yerli ırk danalar dağda doğup burada yabani gibi büyüyor. Doğal yaşama uyumlu hayvanlar dağlarda sürüler halinde yaşayıp kendini yırtıcı hayvanlara karşı koruyor. Sadece ayılara karşı koyamayan bu hayvanların yılda 30 tanesini ayılar telef ediyor. Dağda büyüyen bu hayvanlar burada kendi başlarına yaşayıp ürüyor.

50 GÜN BOYUNCA DANA AVINA ÇIKIYORLAR

Bu danaların sahipleri bu hayvanları uzaktan takip ediyor. 2 yaşına basan danalar kurban bayramı öncesi sahipleri tarafından dağın belli bölgelerine tuz dökülerek tuzağa çekilip uyuşturucu iğneyle yakalanıp kurbanda satılmak üzere ahırlara götürülüyor. Burada 2 ay kalan danaların evcilleşmesi sağlanıyor. Danaların sahipleri 10 kişilik gurup halinde 50 gün boyunca dağda dana avına çıkıyor. 10 kişilik ekip günde 4 tane danayı ancak yakalayabiliyor.

Dağda doğumdan itibaren tamamen doğal olarak beslenen danalara kurban bayramında yoğun talep oluyor. Dağlarda gezen dana ve ineklerin sayısı 500'ü buluyor. Danaların dağda uyuşturucu iğneyle avlanması İhlas Haber Ajansı tarafından saniye saniye görüntülendi.