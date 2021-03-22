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  4. Film sahnelerinin aratmayan anlar! Alacaklısını pompalı tüfekle kovaladı

Film sahnelerinin aratmayan anlar! Alacaklısını pompalı tüfekle kovaladı

22.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta pompalı tüfekle alacaklısını kovalayan saldırganı görenler gözlerine inanamadı. Pompalı tüfekli saldırgan fotoğrafçı dükkanına sığınan kişiyi yaralayarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup şüpheli, daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu adamı sokakta gördü. Şahıslar arasında yaşanan bağrışma ardından şüpheliler, alacaklı olduğu adamı saklanmak için girdiği fotoğrafçı dükkanında sıkıştırdı. Şüpheliler pompalı tüfekle adamı burada yaraladıktan sonra kaçtı. Ayaklarından yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis, kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı.

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın kendisini kovalayan şüphelilerden kaçarak bir fotoğrafçı dükkanına sığındığı görülüyor. Dükkana gelen kar maskeli şüphelilerin pompalı tüfekle şahsı yaraladıktan sonra kaçtıkları görülüyor. Görüntülerin devamında ise yaralanan adama 112 ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt

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