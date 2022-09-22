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Film senaryolarını aratmadı: 16 yıl önceki cinayette katiller bakın nasıl bulundu! Geçirdiği çocuk felci...

22.09.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’deki 16 yıl önceki cinayet JASAT ekiplerinin film senaryolarını aratmayan çalışmasıyla aydınlatıldı. Üstelik olayın aydınlatılmasındaki ‘çocuk felci’ detayı dikkat çekti. 2008 yılında bulunan kemik parçalarının geçmişte çocuk felci geçirmiş birine ait olduğu belirlendi. JASAT ekibi bunun üzerine cesedin kimliğini tespit ederek cinayete kurban gittiğini ortaya çıktı. Alacak verecek meselesi yüzünden öldürülen şahsın katilleri 16 yıl sonra yakalandı.

Film senaryolarını aratmadı: 16 yıl önceki cinayette katiller bakın nasıl bulundu! Geçirdiği çocuk felci...

16 yıl önce öldürülen bir kişinin yıllar sonra katillerinin bulunmasındaki detaylar hayrete düşürdü. Edinilen bilgiye göre, 2008 yılında Çiçekdağı ilçesine bağlı Harmanpınar köyü mevkiinde çoban köpekleri tarafından ayakkabı ve kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının kimliği belirsiz bir erkek şahsa ait olduğu tespit edilirken, Adli Tıp Kurumunun yaptığı incelemede ölen şahsın küçük yaşlarda çocuk felci geçirdiğini tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri; bölgede geçmişte çocuk felci geçiren kayıp şahısları araştırmaya başladı.

JASAT'TAN FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN ÇALIŞMA

Yapılan araştırmalar sonucunda 2006 yılında hakkında kayıp şahıs müracaatında bulunulan C.F.’nin ailesi ile DNA karşılaştırması yapılarak ölen şahsın C.F. olduğu tespit edildi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip ve JASAT tarafından dosya tekrar incelenerek çalışma planı hazırlandı.

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ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN...

Cinayet şüphesi üzerinde duran ekiplerin 1 sene boyunca yaptığı titiz çalışma sonucunda C.F.’nin 2006 yılında alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşları A.A. ve M.T. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Katil zanlılarından A.A., Ankara’nın Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alınırken M.T.’nin ise 2011 yılında vefat ettiği tespit edildi.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

A.A., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Faili meçhul olayın 16 yıl sonra aydınlatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren C.F.’nin yakını, adalete her zaman güvendiklerini ifade ederek, olayın aydınlatılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. (İHA)

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cinayet Kırşehir katil çocuk felci
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