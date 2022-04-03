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Film yönetmeni Mantas Kvedaravicius Mariupol’de öldürüldü! 'Tüm dünya için korkunç bir kayıp'

03.04.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, saldırı altındaki Mariupol’de öldürüldü. Rus film yönetmeni Vitaly Mansky, Kvedaravicius'ün öldürülmesiyle ilgili olarak "Elinde kamerayla, bu saçma savaşta öldürüldü" ifadesini kullandı.

Film yönetmeni Mantas Kvedaravicius Mariupol’de öldürüldü! 'Tüm dünya için korkunç bir kayıp'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Ukrayna'daki Rus saldırılarını belgelemek isteyen Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, Mariupol'de öldürüldü. Litvanyalı belgesel yönetmeni ve yapımcısı Giedre Zickyte, Kvedaravicius'un öldürülmesiyle ilgili olarak "Litvanya sinema topluluğu ve tüm dünya için korkunç bir kayıp" ifadesini kullandı.

MARİUPOL'DE ÖLDÜRÜLDÜ

Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius’da Ukrayna’da ki Rus saldırılarını belgelemek için bulunduğu Ukrayna’nın savaştan en çok etkilenen şehirlerinden biri olan Mariupol kentinde hayatını kaybetti.

"BU SAÇMA SAVAŞTA ÖLDÜRÜLDÜ"

Rus film yönetmeni Vitaly Mansky, Litvanyalı yönetmenin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Arkadaşımız Artdocfest katılımcımız, Litvanyalı belgesel yazarı Mantas Kvedaravicius, bugün Mariupol'da, elinde kamerayla, bu saçma savaşta öldürüldü” ifadelerini kullandı.

"TÜM DÜNYA İÇİN KORKUNÇ BİR KAYIP"

Litvanyalı belgesel yönetmeni ve yapımcısı Giedre Zickyte ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "RIP'in sevgili yetenekli Mantas'ı. Litvanya sinema topluluğu ve tüm dünya için korkunç bir kayıp. Kalplerimiz kırıldı" dedi.

Kvedaravicius, diğer çalışmalarının yanı sıra, 2016 Berlin Uluslararası Film Festivali'nde ilk kez gösterilen çatışma bölgesi belgeseli "Mariupolis" ile tanınıyordu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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