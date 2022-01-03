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  4. Filmde oynadığı rol yüzünden başına gelmeyen kalmadı: Kimse beni teröristlikle suçlayamaz

Filmde oynadığı rol yüzünden başına gelmeyen kalmadı: Kimse beni teröristlikle suçlayamaz

03.01.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kurye olarak çalışan Vedat Gümüşgöz'ün oynadığı 'terörist' rolü başına bela oldu. 5 yıl önce o oynadığı bir filmde rol icabı bir teröristi canlandıran Gümüşgöz, hatıra olsun diye çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca iki kez işinden kovuldu. Kendisine iftira atan kişi ve firmalar olduğunu belirten Gümüşgöz "Fotoğraf, başımıza bela oldu. Bundan sonra bu dava için yaşayacağım. Kimse beni teröristlikle suçlayamaz" diye konuştu.

Filmde oynadığı rol yüzünden başına gelmeyen kalmadı: Kimse beni teröristlikle suçlayamaz

Oynadığı filmde rol gereği bir teröristi canlandıran 26 yaşındaki Vedat Gümüşgöz'ün başına gelenler, duyanları şaşkına çevirdi. 5 yıl önceye ait fotoğrafı sosyal medyada anı olsun diye paylaşan Gümüşgöz, iki kez işinden oldu. Yaşananlar karşısında şaşkına dönen Gümüşgöz, kendisi için 'terörist' diye iftira atanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'TERÖİST' ROLÜ YÜZÜNDEN BAŞINA GELEMEYEN KALMADI

Osmangazi ilçesi, Umurbey Mahallesi'nde yaşayan Vedat Gümüşgöz, 5 yıl önce ek gelir sağlamak için filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Gümüşgöz'e 'Bordo Bereliler 2: Afrin' filminde terörist rolü verildi. Filmde kısa süre rol alan Gümüşgöz, senaryo gereği askerler tarafından vurularak, öldürüldü. Çekimlerin ardından Gümüşgöz, aynı rolde figüranlık yapan kişiler ve yönetmen yardımcıları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

İŞ ARKADAŞI, FİRMA YÖNETİCİLERİNE GÖSTERDİ

Vedat Gümüşgöz, yıllar sonra terörist rolü gereği giydiği kostümle çekildiği fotoğrafını, 'Film setinden bir kare' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Kuryelik yapan Gümüşgöz'ün iş arkadaşı M.S. fotoğrafı, firma yöneticilerine gönderdi. Fotoğrafı gerçek sanan yetkililer, Gümüşgöz'ü işten çıkardı. Gümüşgöz, daha sonra başka bir firmada kurye olarak işe başladı. M.S. bu sefer de fotoğrafı, Gümüşgöz'ün yeni girdiği iş yerindeki çalışan Y.O.'ya gönderdi. Y.O. da fotoğrafı yöneticilere iletince, Gümüşgöz buradaki işinden de çıkartıldı. 2 kez işten atılınca savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Gümüşgöz "Sadece bir sinema filmine gittik, oyun oynadık. Fotoğraf, başımıza bela oldu" dedi.

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"FOTOĞRAFIN ALTINDA YAZAN NOTU KIRPMIŞ"

Bir kast ajansının kendisini filme yönlendirdiğini belirten Gümüşgöz "Bana 'sinema filminde oynayacaksın' dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti. Sonra ormanın içinde ışıkların önünde figüranlar ve yönetmen yardımcılarıyla birlikte anı olsun diyerek fotoğraf çektirdik. 3 ay önce sosyal medya hesabımda 'filmden bir hatıra' notuyla fotoğrafı paylaştım. Beni işten çıkarmak isteyen iş arkadaşım, fotoğrafın ekran resmini almış. Ancak altında yazan notu kırpmış. Bu fotoğrafı da çalıştığım firmanın insan kaynakları yöneticilerine 'bu adam teröristtir, dağdan gelmiştir. Bunu işten çıkarın' diyerek yollamış. Sonucunda da beni işten çıkardılar" diye konuştu.

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Aynı gerekçeyle ikinci işinden de kovulduğunu belirten Gümüşgöz "Hayatıma devam etmek zorunda olduğum için o firmadan çıkıp, başkasına kurye olarak girdim. Eski iş arkadaşım sette çekildiğim o fotoğrafı, buradaki yöneticilerime de göndermiş. Oradan da beni işten çıkarttırıyorlar. Bunlar yüzünden ikinci işimden de çıkartıldım. Sevdiğim bir meslek dalında şu an, bu nedenlerle iş yapamıyorum" ifadelerini kullandı.

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"KİMSE BENİ TERÖRİSTLİKLE SUÇLAYAMAZ"

Şu an tekstil sektöründe ayakçı olarak işe başladığını belirten Gümüşgöz, şöyle konuştu:

"Bu kişiler ve iftirayla beni işten çıkaran şirketler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Beni araştırmadan işten çıkarttılar. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben de askerliğimi yaptım, ben de vergimi ödüyorum. Kimse beni teröristlik ile suçlayamaz. Bu davanın sonuna kadar arkasındayım. Bundan sonra bu dava için yaşayacağım."

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(DHA)

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Bursa
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