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Filmlere konu olacak olay! Cezaevine nakledilirken "acıktım" dedi, yemek molasında kaçtı

06.10.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Cide ilçesinde bir suçtan dolayı tutuklanan şahıs, kent merkezindeki cezaevine nakledilirken acıktığını söyledi. İddiaya göre tutuklunun isteği sonrası görevliler bir pide salonunda durarak yemek molası verdi. Yemeğini yedikten sonra tuvalete giden şüpheli bir daha geri dönmedi. Camdan kaçtığı belirlenen firarinin yakalanması için arama başlatıldı.

Filmlere konu olacak olay! Cezaevine nakledilirken "acıktım" dedi, yemek molasında kaçtı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yaşanan firar "yok artık" dedirtti. İşlediği bir suçtan dolayı tutuklanan kişi, adli işlemler yapıldıktan sonra Kastamonu Cezaevine nakledilmek üzere jandarma gözetiminde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı.

İddiaya göre kısa süre sonra aç olduğunu belirten tutuklu, kendisini cezaevine götüren jandarma personelini ikna ederek, Cide'de hizmet veren bir pide salonuna getirildi.

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TUVALET CAMINDAN FİRAR ETTİ

Burada yemeğini yiyen tutuklu, tuvalet ihtiyacını olduğunu belirterek lavabo izni istedi. Jandarma ekiplerinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan tutuklu, yaklaşık 4 metre yükseklikteki camdan atlayarak izini kaybettirdi.

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İLÇENİN GİRİŞ ÇIKIŞLARI TUTULDU

Yaşanan firar sonrası ilçede kolluk kuvvetleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçenin giriş ve çıkışında önlem alındığını belirterek, "Jandarma ve polis ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Kısa süre içinde şahsı ele geçireceğiz" açıklamasında bulundu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu firari
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