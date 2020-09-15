Filmlere konu olmuşlardı! 'Merdivenli şehrin çöpçü katırları' emekli oldu

Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri yaklaşık 80 yıldır görev yapan katırlar, kentin dar ve merdivenli sokaklarında temizlik çöp toplamada kullanılıyor. Kamyonetlerin giremediği dar ve yokuşlu sokakları bulunan Meşrutiyet, Mithatpaşa, Tepebaşı, On Temmuz, Karaelmas ve Terakki mahallelerinde görev yapan katırlar birçok filmlere, belgesellere ve fotoğraf yarışmalarına konu oldu. Zonguldak Belediyesi, kente bulunan hayvan severlerle birlikte yapılan çalışmanın ardından katırların görevden alınmasına karar verdi. Şu anda görevde olan 11 katır da emekliye ayrıldı. Pazar günü son seferine çıkacak katırların ardından belediyeye başvuran ve gerekli şartları sağlayan vatandaşlara ücretsiz verileceği açıklandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Katırlar için temizlik işleri müdürlüğündeki ahırları önünde tören düzenlendi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, hayvan severlerle birlikte katırları ziyaret etti. Başkan Alan, katırları emekliye ayırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "11 emektar katırımızı pazar günü itibariyle emekli ediyoruz. Coğrafya kaderdir sözünden yola çıkarak uzun yıllardır Zonguldak'ın yükünü bizlerle sırtlanan emektar katırlarımız artık daha rahat bir yaşam için emekliye ayrılıyorlar. Yaz, kış, sıcak ve soğuk demeden mesai arkadaşlarımızla birlikte 5 mahallemiz başta olmak üzere merdivenlerden dik bayırlardan Zonguldak'ın temizliği için yükü bizim sırtımızdan aldılar" dedi.