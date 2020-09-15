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Filmlere konu olmuşlardı! 'Merdivenli şehrin çöpçü katırları' emekli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2020 14:20 | Son Güncelleme

Merdivenli şehrin çöpçü katırları olarak film ve belgesellere konu olan Zonguldak'ın katırları, artık şehir sokaklarında görülmeyecek. Belediye, kentteki dar ve merdivenli sokakların temizliğinde görev alan katırları düzenledikleri törenle emekliye ayırdı.

Filmlere konu olmuşlardı! 'Merdivenli şehrin çöpçü katırları' emekli oldu

Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri yaklaşık 80 yıldır görev yapan katırlar, kentin dar ve merdivenli sokaklarında temizlik çöp toplamada kullanılıyor. Kamyonetlerin giremediği dar ve yokuşlu sokakları bulunan Meşrutiyet, Mithatpaşa, Tepebaşı, On Temmuz, Karaelmas ve Terakki mahallelerinde görev yapan katırlar birçok filmlere, belgesellere ve fotoğraf yarışmalarına konu oldu. Zonguldak Belediyesi, kente bulunan hayvan severlerle birlikte yapılan çalışmanın ardından katırların görevden alınmasına karar verdi. Şu anda görevde olan 11 katır da emekliye ayrıldı. Pazar günü son seferine çıkacak katırların ardından belediyeye başvuran ve gerekli şartları sağlayan vatandaşlara ücretsiz verileceği açıklandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Katırlar için temizlik işleri müdürlüğündeki ahırları önünde tören düzenlendi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, hayvan severlerle birlikte katırları ziyaret etti. Başkan Alan, katırları emekliye ayırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "11 emektar katırımızı pazar günü itibariyle emekli ediyoruz. Coğrafya kaderdir sözünden yola çıkarak uzun yıllardır Zonguldak'ın yükünü bizlerle sırtlanan emektar katırlarımız artık daha rahat bir yaşam için emekliye ayrılıyorlar. Yaz, kış, sıcak ve soğuk demeden mesai arkadaşlarımızla birlikte 5 mahallemiz başta olmak üzere merdivenlerden dik bayırlardan Zonguldak'ın temizliği için yükü bizim sırtımızdan aldılar" dedi.

KATIRLARIN İŞİNİ ÇÖP TAKSİLER YAPACAK

Katırların görev yaptığı yerlerde çöp taksilerin kullanılacağını söyleyen Alan, "Artık pazar günü itibariyle onların yükünü sırtlarından alıyoruz. 70 adet yeni çöp konteynerleri güzergahlara konuldu. Çöp taksimiz katırların hizmet ettiği yerlerde hizmet edecekler. Belki bir 20-30 metre çöp taşıma mesafeleri uzayabilir vatandaşlarımızın. Günümüzde bu hayvanların sıkıntı çekmemesi için bu hassasiyeti vatandaşlarımızın göstereceğini umuyoruz. Katırları köylerimizde yada talepte bulunanlara vereceğiz. Artık onlarda yük taşımadan hayatlarını, emekliliklerini yaşayacakları talepler var. Katırlar için en sağlıklısı en mantıklısı neyse ona karar vereceğiz" diye konuştu.

'26 YILDIR BİRLİKTE ÇALIŞIYOR'

26 yıllık temizlik görevlisi İsmail Çelik, uzun yıllardır birlikte çalıştığı katırlardan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını, ancak onlar için de sevindiğini söyledi. Katırlarla yıllardır sokaklarda birlikte görev yaptıklarını anlatan Çelik, şöyle dedi:

"İnsan tabi üzülüyor. 26 yıldan beri birlikte çalışıyoruz. İyi günlerimiz kötü günlerimiz oldu. Karda kışta hep birlikteydik. Şimdi artık ayrılma zamanımız geldi diye düşündü başkanımız. Biz birlikte yıllarımız bu işe verdik. Merdivenlerde sarp arazilerde birlikte çalıştık. Artık ayrılık zamanı geldi. Onlarda artık emekliye ayrıldılar. Onlar adına mutluyum."

DHA

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