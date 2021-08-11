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  4. Filmleri aratmayan olay! İranlı çiftin İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü

Filmleri aratmayan olay! İranlı çiftin İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü

11.08.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan İtalya'ya yasadışı yollarla gitmek isteyen İranlı çift, internetten tanıştıkları Afganistan uyruklu kişilerce gasp edildi. 12 saat boyunca rehin alınan İranlı çift, rehin tutuldukları evin penceresinden atlayarak kurtuldu. Mahalle sakinlerinin yardımına koştuğu İranlı çiftin pencereden atladıkları ve bir marketin tentesinin üzerine atladıktan sonra yere düştükleri o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Filmleri aratmayan olay! İranlı çiftin İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü

Filmleri aratmayacak olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. İran uyruklu Payam K. ile karısı Zahra K., İtalya'ya gitme hayallerini yasadışı yöntemlerle gerçekleştirmek istedi. İnternetten tanıştıkları Afgan uyruklu kişilerle belirli bir para karşılığında anlaşan İranlı çift, Aksaray'da bir buluşma gerçekleştirdi. Afgan uyruklu kişiler, İranlı çifti 8 Ağustos günü akşam saatlerinde Arnavutköy'e getirdi.

Burada otelde kalacaklarını söyledikleri İranlı çifti bir apartmanın ikinci katındaki daireye koyan Afgan gaspçılar, elleri ve ayaklarını bağladıkları çifti gasp etti. Yaklaşık 3 bin lira ve cep telefonlarını aldıkları İranlı çiftin, İran'da yaşayan akrabalarını arayarak 14 bin Euro fidye isteyen Afgan gaspçılar, İranlı çiftin el ve ayakları bağlı halde çektikleri videolarını da akrabalarına gönderdi.

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KARI-KOCA CAMDAN ATLAYARAK KURTULDU

12 saat boyunca rehin tutuldukları apartman dairesinden, sabaha karşı bir yolunu bularak el ve ayaklarındaki ipleri çözen Payam K. ve Zahra K. çifti, odanın penceresini açarak apartman girişindeki marketin tentesinin üzerine atladı. Önce tenteye ardından da yere düşen İranlı çift, yardım çığlığı attılar. Yardımına koştuğu çiftin rehin tutulduklarını anlayan mahalle sakinleri durumu hemen polise haber verdi. İranlı çiftin pencereden atladığını fark eden Afgan çete üyeleri evden kaçmak istedi. Kaçmaya çalışanlardan 1'i mahalle sakinleri tarafından yakalanarak eve kapatılırken, kaçan 6 kişiden 3'ü de mahalle aralarında polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Polis ekipleri Afgan uyruklu 4 gaspçıyı gözaltına alırken, rehin tutulan İranlı çitf ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin kaçan 3 Afgan gaspçıyı yakalama çalışmaları devam ederken adliyeye sevk edilen 4 Afgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İtalya hayalleri Arnavutköy'de son bulan İranlı çift ise resmi işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi.

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KAÇMAYA ÇALIŞAN GASPÇIYI MAHALLELİ YAKAYIP EVE KAPATTI

Rehin tutuldukları apartman dairesinin ikinci katından bir marketin tentesine atlayarak kurtulan İranlı çiftin yardımına koşan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen market sahibi Fahrettin Kızılağıl, "Sabah 5 buçuk sıralarında oldu olay. Arkadaşlarım haber verince ben de hemen geldim buraya. Üst katımızda otura Afganlar 2 İranlıyı gasp etmişler. El ve ayakları bağlı olan karı koca bir yolunu bulup atlamışlar. Dükkanımın üzerindeki brandaya atlayarak kurtulmuşlar. Geldiğimizde burası kalabalıktı. Kaçan Afganlar oldu. Mahalledeki arkadaşlar peşlerinde koşmuş ama izlerini kaybetmişler. Kaçmaya çalışanlardan birini de tutarak evden içeri attık ve polisin gelmesini bekledik. Bazen haberlerde izliyoruz ama biz burada yaşayınca çok şaşırdık. 2 Afgan bir araya gelince çete oluyormuş zaten" dedi.

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FIRIN SAHİBİ GASPÇILARA SESLENDİ: GELİP BORCUNUZU ÖDEYİN

Afgan gaspçıların uzun zamandır mahallelerinde yaşadıklarını söyleyen ekmek fırını işletmecisi Abdülbaki Aras, "Gelip gider bizden de alışveriş yapardılar. Böyle bir şey beklemezdik onlardan. Bundan sonra daha dikkatli ve tedbirli olacağız. Kime nasıl güveneceğimizi şaşırdık. Bize de borçları var zaten. Sesleniyorum, gelip borçlarını ödesinler" diye konuştu.

DHA

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