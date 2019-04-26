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Finansal Okur Yazarlık Semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:30 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hanife Yeşil, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen “Finansal Okur Yazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Semineri”nde TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nu temsil etti.Merinos AKKM Başkanlık Salonu`nda, İŞKUR, Halk Eğitim Merkezleri ve Belediyeler tarafından düzenlenen ücretsiz eğitimlere katılarak meslek edinen ve ardından iş hayatına atılmak isteyen kadınlara yönelik düzenlenen toplantıya, girişimci kadınlar ilgi gösterdi.

Finansal Okur Yazarlık Semineri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hanife Yeşil, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen “Finansal Okur Yazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Semineri”nde TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nu temsil etti.
Merinos AKKM Başkanlık Salonu`nda, İŞKUR, Halk Eğitim Merkezleri ve Belediyeler tarafından düzenlenen ücretsiz eğitimlere katılarak meslek edinen ve ardından iş hayatına atılmak isteyen kadınlara yönelik düzenlenen toplantıya, girişimci kadınlar ilgi gösterdi. Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş’in açılış konuşması ile başlayan “Finansal Okur Yazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Semineri”ne TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hanife Yeşil, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Dilek Uçan, KOSGEB Kobi Uzmanı Murat Topan, TİSVA Bursa Şube Yöneticisi Elif Kükrek konuşmacı olarak katıldı.
TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hanife Yeşil, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bugüne kadar kadın girişimciliği geliştirmek üzere birçok faaliyete öncülük ettiğini ve bundan sonra da etmeye devam edeceğini söyledi. Yeşil, iş hayatında kadınların başarılı olabilmesi yapması gerekenler konusunda ip uçları verdi.
Hanife Yeşil, “Birliğimiz önceliğinde 7 yıldır aralıksız olarak ’Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu’ düzenlenerek, Türkiye’nin en başarılı müteşebbisler ile girişimci adayı kadınlarımızın tanışmasını ve bilgi paylaşımında bulunmasını sağlıyoruz. Yine ’Kız Kardeşim Projesi’ ile onların toplumsal ve ekonomik konumlarını güçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Finansal Okur Yazarlık Semineri

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