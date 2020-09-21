FinCEN belgeleri: Chelsea kulübünün sahibi Roman Abramoviç rakip oyunculara yatırım yaptı

FinCEN belgeleri adlı kamuoyuna sızdırılan gizli belgeler, Chelsea futbol kulübünün sahibi milyarder Roman Abramoviç'in rakip futbolculara gizli yatırımlar yaptığını ortaya koydu.

Bu futbolcular arasında, 2014'teki Şampiyonlar Ligi maçında Chelsea'ye karşı mücadele eden Perulu Andre Carrillo da bulunuyor.

Abramoviç'in rakip futbolculara ait yatırımlarını İngiltere'ye ait Virgin Adaları'ndaki bir şirket aracılığıyla gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Abramoviç'in sözcüsü herhangi bir kural ya da kanun ihlâlinin olmadığı açıklamasında bulurken, bu durumun çıkar çatışması yarattığını düşünenler de var.

İngiltere Futbol Federasyonu eski başkanı David Triesman BBC'ye yaptığı açıklamada, bir futbol kulübünün sahibinin başka takımlardaki oyuncularda haklarının bulunmasının "uygun olmadığını" söyledi. Triesman, "Üçüncü şahıs mülkiyeti tam da bu nedenle yasaklandı" dedi.

FinCEN belgeleri, Rusya ve İsrail vatandaşı milyarder Roman Abramoviç'in Virgin Adaları'ndaki Leiston Holdings isimli offshore şirketinin sahibi olduğunu ve bu şirket üzerinden üçüncü şahıs mülkiyeti edindiğini ortaya koydu.