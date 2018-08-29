Düzce'de, fındık toplamada çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ve Genç Hayat Vakfı tarafından yürütülen "Fındık bahane çocuklar şahane" projesi sürüyor.
Proje kapsamında, çocuk işçiliğin önlenmesi ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen ailelerin çocuklarına derslerinde yardımcı olacak eğitimlerin verilmesinin yanı sıra çocukların zamanlarını keyifle geçirmelerini sağlayacak çeşitli zeka oyunları ve sportif aktiviteler yapılıyor.
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akkaya, Melenağzı ve Esmahanım köylerinde verilen eğitimlere çocuklarla bir araya geldi. Bir süre çocuklarla eğlenen Öztürk, daha sonra çeşitli hediyeler takdim etti.
Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 köyde 322 çocuğa eğitim verildiğini bildirdi.
Çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Öztürk, "Çocukların tüm ihtiyaçları gideriliyor. Çocuklarımıza sabah kahvaltısı, öğle yemeği veriliyor. Ailelerinin güvenli ve huzurlu bir şekilde çocuklarını emanet edebileceği eğitim merkezlerinden birisiyiz. Yaklaşık 25 öğretmenimizle projemizi devam ettiriyoruz." diye konuştu.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gürkan Gülcan da 7 yıllık projenin Ordu ilinde başlanıldığını kaydetti.
Mevsimlik işçiliğin Türkiye için önemli bir konu olduğuna değinen Gülcan, şöyle konuştu:
"Bu konuyu Akçakoca’da 4 merkezle destekliyoruz. Bugün bulunduğumuz mekanın adı Akkaya köyü piknik alanı. Akkaya köyü de bu merkezlerden biri. Türkiye'de mevsimlik tarım işçiliği aslında önemli bir iş kolu. 150 binin üzerinde aile mevsimlik tarımla geçiniyor."
Nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!
Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş karar! Kadınların emeklilik yaşını düşürdü
Dört bakandan ortak açıklama! 'AB ile sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız '
"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Rezillikte son nokta! Bunu da yaptılar
İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak
Müthiş keşif! Yıllardır yakacak diye kullanmışlar ancak...
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!
Okuyucu Yorumları 0 yorum