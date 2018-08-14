"Fındık fiyatı 2 dolar bile değil"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık taban fiyatının hükümet tarafından bir an önce belirlemesi gerektiğini belirterek, "Şu anda fındığın fiyatı maliyetinin altında. 13 yıl önce 5 dolar iken şu anda 2 dolar bile değil. O yüzden fındık taban fiyatının 15 lira olarak belirlenmesini bekliyoruz." dedi.

Adıgüzel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ordu'da yaşanan sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini, Perşembe, Fatsa, Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde ciddi zararlar meydana geldiğini hatırlattı.

Bu felakette 16 kişinin yaralandığını, 253 iş yeri ve dükkanın zarar gördüğünü, 63 aracın kullanılmaz halde olduğunu, 153 konutun su basması ve diğer tahribatlardan kullanılmaz hale geldiğini ve 30'a yakın evin de heyelan nedeniyle boşaltıldığını anlatan Adıgüzel, ayrıca 13 köprünün de kullanılamaz durumda olduğuna işaret etti.

Adıgüzel, tarımda da ciddi zararın bulunduğunu dile getirdi.

CHP'nin, 2 genel başkan yardımcısı, 1 grup başkanvekili ve 8 milletvekili ile sel felaketinin ardından sahada olduğunu anımsatan Adıgüzel, 12 Ağustos'ta da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgede incelemelerde bulunduğunu anımsattı.