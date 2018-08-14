"Fındık fiyatı 2 dolar bile değil"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık taban fiyatının hükümet tarafından bir an önce belirlemesi gerektiğini belirterek, "Şu anda fındığın fiyatı maliyetinin altında. 13 yıl önce 5 dolar iken şu anda 2 dolar bile değil. O yüzden fındık taban fiyatının 15 lira olarak belirlenmesini bekliyoruz." dedi.
Adıgüzel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ordu'da yaşanan sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini, Perşembe, Fatsa, Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde ciddi zararlar meydana geldiğini hatırlattı.
Bu felakette 16 kişinin yaralandığını, 253 iş yeri ve dükkanın zarar gördüğünü, 63 aracın kullanılmaz halde olduğunu, 153 konutun su basması ve diğer tahribatlardan kullanılmaz hale geldiğini ve 30'a yakın evin de heyelan nedeniyle boşaltıldığını anlatan Adıgüzel, ayrıca 13 köprünün de kullanılamaz durumda olduğuna işaret etti.
Adıgüzel, tarımda da ciddi zararın bulunduğunu dile getirdi.
CHP'nin, 2 genel başkan yardımcısı, 1 grup başkanvekili ve 8 milletvekili ile sel felaketinin ardından sahada olduğunu anımsatan Adıgüzel, 12 Ağustos'ta da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgede incelemelerde bulunduğunu anımsattı.
Sürekli yağış alan bölge için risk haritaları çıkartılarak bilimsel veriler ışığında kalıcı önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Adıgüzel, dere yataklarının acilen ıslah edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Cevizdere sel yatağına ilişkin hazırladığı bir görseli de paylaşan Adıgüzel, bu dere yatağına dökülen molozun, seli araziye taşıdığını ve köprülerin yıkılmasına neden olduğunu savundu.
- "Fındıkta hala taban fiyat belirlenmedi"
Fındıkta hala taban fiyatın belirlenmediğini vurgulayan Adıgüzel, "Fındık fiyatını hükümetin bir an önce belirlemesi gerekir. Şu anda fındığın fiyatı maliyetinin altında. 13 yıl önce 5 dolar iken şu anda 2 dolar bile değil. O yüzden fındık taban fiyatının 15 lira olarak belirlenmesini bekliyoruz. Özellikle fiyat belirlenirken rekoltenin geçen yıla göre 100 bin ton daha az olduğunu, şimdi hem yanık hem külleme hem sel felaketi nedeniyle yüzde 30 daha az rekolte beklendiğinden, rekolteyi revize edip fiyatı da buna uygun vermek lazım." diye konuştu.
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