Trabzon Ticaret Borsası (TTB) yönetimi, üyesi olan fındık üreticileri ve tüccarlara "SMS" göndererek hırsızlığa karşı uyarılarda bulunuyor.
TTB'den yapılan yazılı açıklamada, 2018 ürünü fındığın toplama ve kurutma işlemlerinin ardından depolanıp saklanması sürecinde hırsızlık olaylarında artış görülmeye başlandığı belirtildi.
TTB yöneticilerince üye fındık üreticileri ve tüccarlarına, hırsızlığa karşı "SMS"li uyarılarda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:
"Çalınan fındıkların piyasada tüccarlarca satın alınmaması için adli takibin dışında Trabzon Ticaret Borsası tarafından cep telefonları ile maillere mesajlar gönderilerek bildirim ve uyarılar yapılıyor. İşlem hacminin büyük kısmını fındığın teşkil ettiği TTB'de 13 yıl önce başlatılan uygulama ile çalınan fındığın yeri, cinsi, ağırlığı ve doldurulduğu çuval tarifi yapılarak, manav olarak tabir edilen üye tüccarlara bildirimde bulunulup çalıntı ürünlere karşı dikkatli olmaları isteniyor."
Açıklamada, Trabzon'da eylül ayı içinde Arsin'in Yolüstü ve Fındıklı, Yomra'nın İkisu Mahallesi'nde 3 ayrı fındık hırsızlığı olayı yaşandığı aktarılarak, bunların borsa tarafından üye tüccarlara mesajla bildirildiği ifade edildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, üreticilerin hasat sonrası fındıklarını depolama ve saklama konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hırsızlık vakalarına karşı özellikle üreticilerden alım yapan manavlarımızı uyarıyoruz. Yıllardan beri fındık alan tüccarlar genelde de müşterilerini bilirler ancak fındık gibi bir üründe satış aşamasında hırsızlık olaylarını tespit etmek yine de çok güçtür. Biz herkesin azami ölçüde dikkatli davranması için çaba gösteriyoruz. Tüccarlarımızın şüphelendikleri durumlarda güvenlik güçleriyle irtibatta bulunmalarını bekliyoruz."
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