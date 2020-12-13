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Fındık hırsızlığına 3 tutuklama

13.12.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Fındık hırsızlığına 3 tutuklama

Samsun’da 15 çuval fındık hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Olay, Çarşamba ilçesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan Şeker Fabrikası yerleşkesi içerisinde TMO’ya ait fındık deposunda meydana gelmiş, 15 çuval fındık hırsızlığı olayı ile ilgili 3 şüpheli yakalanmıştı.Olayla ilgili şüpheli M.M.A.

Samsun’da 15 çuval fındık hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Olay, Çarşamba ilçesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan Şeker Fabrikası yerleşkesi içerisinde TMO’ya ait fındık deposunda meydana gelmiş, 15 çuval fındık hırsızlığı olayı ile ilgili 3 şüpheli yakalanmıştı.
Olayla ilgili şüpheli M.M.A. (28), V.A. (35) ve H.B. (22) gözaltına alınmış, M.M.A.’nın yakalanması esnasında üzerinden 1,34 gram ağırlığında metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Gözaltı işlemleri tamamlanan 3 kişi, Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildiler. 3 kişi nöbetçi mahkemece tutuklanarak Çarşamba Cezaevi’ne gönderildiler.

Fındık hırsızlığına 3 tutuklama

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