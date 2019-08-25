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Fındık işçileri taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, römorkunda fındık bahçesine giden işçilerin bulunduğu traktör devrildi.

Fındık işçileri taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, römorkunda fındık bahçesine giden işçilerin bulunduğu traktör devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Düzce Bulvarı'nda meydana geldi. Fındık bahçesine fındık işçilerini götüren Şakir Semiz yönetimindeki 81 DL 316 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Traktörle birlikte fındık işçileri ve çocuklarının bulunduğu römork da devrildi. Sürücü Semiz ile römorktaki 13 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil servislerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Fındık işçileri taşıyan traktör devrildi: 14 yaralıFındık işçileri taşıyan traktör devrildi: 14 yaralıFındık işçileri taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

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