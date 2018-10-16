Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen görevdeki yüzbaşı ve üsteğmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
50 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir çok ilde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Antalya’nın Finike ilçesinde görevli jandarma Bölük Komutanı Jandarma üsteğmen H.A.’da polis tarafından gözaltına alındı.
Finike’de sağlık kontrolünden geçirilen H.A. sorgulanmak üzere Ankara’ya gönderilecek.
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Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı
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