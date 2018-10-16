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Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 10:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen görevdeki yüzbaşı ve üsteğmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

50 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir çok ilde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Antalya’nın Finike ilçesinde görevli jandarma Bölük Komutanı Jandarma üsteğmen H.A.’da polis tarafından gözaltına alındı.

Finike’de sağlık kontrolünden geçirilen H.A. sorgulanmak üzere Ankara’ya gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Antalya Finike Jandarma

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
tsk nın yüzde 80 ni nerde ise fetö ise genelkurmay başkanları neden araştırılmıyor generalleri.siyasi ayağı eski akp yöneticileri ve yeni öneticiler. tehlikeli bir durumla karşı karşıya cumhuriyet. seri katil filmi gibi belki asıl tetikçi en başta..
BİRAZ DAHA DERİNE GİDELİM. ARKADAŞ FETO ŞU AN İNGİLTERENİN SİHİRLİ DEĞNEĞİ OLDU,TÜRKİYEDE DEVLETTEKİ TÜM MSÜLÜMAN KADROLARI AL AŞAĞI EDECEKLER....BUNUN ADI BÜYÜK TEMİZLİKTİR UNUTMAYALIM. FETO NUN CİA NIN MOSSADIN MI6 NIN DESTEKLİ ADAYI OLDUĞUNU 2012 YILNDA BURADAN BAĞIRDIK. GERÇEK SUÇLU SAYSI 500 GEÇMEZDİ AMA BU İŞ SİHİRLİ DEĞENEĞE DÖNÜŞTÜRLDÜ KİMSE DEĞERSE ŞİMŞEK GİBİ ÇARPIYOR ŞU AN. BEYLER BU DEĞNEK YAKINDA KİMİN ELİNDE İSE ONDA DEĞECEK. O ZAMAN İZLEYİN TÜM TÜRKİYEYİ....KİMEMİ???? ORASI SIR????....ADAÖ CİN ÇARMIŞA DÖNECEK YAKINDA.NOKTA.
ne zaman bitecek bunlar .
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