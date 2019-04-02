HABER

Finike ilçesinde 17 sandıkta tekrar sayım yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 21:35 | Son Güncelleme

MHP'nin itirazı üzerine Antalya'nın Finike ilçesindeki 17 sandıktaki oylar yeniden sayılacak

Antalya'nın Finike ilçesinde MHP'nin itirazı üzerine 17 sandıkta oy sayımının yeniden yapılacağı bildirildi.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, yaptığı açıklamada, Finike ilçesinde yerel seçimlerde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Nail Dülgeroğlu'nun resmi olmayan rakamlara göre 77 oy fark ile seçimi geride tamamladığını hatırlattı.

MHP'nin bu sonuca itiraz ettiğini belirten Başkan, şöyle devam etti:

"Finike'de en çok oy alan aday ile Cumhur İttifakı adayı arasında 77 oy fark olduğu tespit edilmiştir. İptal edilen oy sayısı bin 483’tür. Yasal itiraz süresi zarfında gerekli başvurularımızı ve itirazlarımızı gerçekleştirdik. Antalya İl Seçim Kuruluna yaptığımız itirazlar sonucunda toplam 17 sandıkta tekrar sayım yapılmasına karar verilmiştir. Sonucun Finike'miz için hayırlı olmasını dilerim."

Finike'de CHP'nin Belediye Başkan adayı Mustafa Geyikçi'nin seçimi kazandığı açıklanmıştı.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne geldiCumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Başkan Antalya Finike Oy seçim

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! ' Türkiye ile bu sorunu...'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anıtkabir' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Lisede dehşet! Okullar tatil edildi

Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.