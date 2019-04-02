Finike ilçesinde 17 sandıkta tekrar sayım yapılacak

Antalya'nın Finike ilçesinde MHP'nin itirazı üzerine 17 sandıkta oy sayımının yeniden yapılacağı bildirildi.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, yaptığı açıklamada, Finike ilçesinde yerel seçimlerde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Nail Dülgeroğlu'nun resmi olmayan rakamlara göre 77 oy fark ile seçimi geride tamamladığını hatırlattı.

MHP'nin bu sonuca itiraz ettiğini belirten Başkan, şöyle devam etti:

"Finike'de en çok oy alan aday ile Cumhur İttifakı adayı arasında 77 oy fark olduğu tespit edilmiştir. İptal edilen oy sayısı bin 483’tür. Yasal itiraz süresi zarfında gerekli başvurularımızı ve itirazlarımızı gerçekleştirdik. Antalya İl Seçim Kuruluna yaptığımız itirazlar sonucunda toplam 17 sandıkta tekrar sayım yapılmasına karar verilmiştir. Sonucun Finike'miz için hayırlı olmasını dilerim."

Finike'de CHP'nin Belediye Başkan adayı Mustafa Geyikçi'nin seçimi kazandığı açıklanmıştı.

