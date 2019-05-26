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Finike'de ormanlık alanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 20:04 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Finike ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Finike'de ormanlık alanda yangın

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Finike ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili oldu.
Finike’ye bağlı Yuvalı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle hızlı büyüyen yangın yaklaşık 3 hektarlık makilik alanda etkili oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 40 yangın söndürme işçisi, 20 orman muhafaza memuru, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı.
Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Orman İşletme Müdürü Kamil Özer de olay yerine giderek yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Finike'de ormanlık alanda yangınFinike'de ormanlık alanda yangınFinike'de ormanlık alanda yangın

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