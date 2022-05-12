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Finlandiya başbakanı ve cumhurbaşkanı, NATO üyeliği için 'derhal' başvuru çağrısı yaptı

12.05.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya cumhurbaşkanı ve başbakanı, ülkeyi "derhal" NATO üyeliğine başvurmaya çağırdı. Parlamentonun değerlendirmesi sonrasında karar Pazar günü açıklanacak.

Finlandiya başbakanı ve cumhurbaşkanı, NATO üyeliği için 'derhal' başvuru çağrısı yaptı

Finlandiya cumhurbaşkanı ve başbakanı, ülkeyi "derhal" NATO üyeliğine başvurmaya çağırdı.

Sauli Niinisto ve Sanna Marin ortak bir açıklama yaparak, önümüzdeki birkaç gün içinde bu konuda bir karar beklediklerini söylediler.

Finlandiya'nın NATO üyeliği seçeneğini değerlendirmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından gündeme geldi.

Finlandiya, Rusya ile 1.300 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor. Şimdiye kadar doğu komşusunun tepkisini almamak için NATO'nun dışında kaldı.

Finlandiya, NATO konusunda kararını, parlamento ve diğer üst düzey siyasi figürlerin değerlendirmesi sonrasında Pazar günü resmen açıklayacak.

İsveç de benzer bir kararı aynı gün açıklayacağını söyledi.

Bu iki İskandinav ülkesi bugüne dek tarafsızlıklarını korumuştu.

Rusya, iki ülkeyi uzun süredir devam eden askeri bağlantısızlık politikasını terk etmemeleri konusunda uyardı ve aksi halde bazı karşı önlemler almakla tehdit etti.

İki ülke de NATO üyeliği için kriterlerden demokratik olma şartını yerine getiriyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkeyi de kolları açık bir şekilde karşılayacaklarını söyledi.

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Finlandiya
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