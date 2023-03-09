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  4. Son dakika: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki kritik toplantı sona erdi!

Son dakika: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki kritik toplantı sona erdi!

09.03.2023 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması'nın üçüncü toplantısı sona erdi.

Son dakika: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki kritik toplantı sona erdi!

Son dakika: Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması'nın üçüncü toplantısı sona erdi.

TÜRKİYE İKİ ÜLKENİN TERÖRE KARŞI DURUŞUNU GÖRMEK İSTİYOR

Madrid'de imzalanan memorandumda NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, terör örgütü PKK başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'deki NATO Karagahında "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın üçüncü toplantısına ilişkin açıklamalarda buldu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kaygıları dile getirdik. Toplantımız olumlu bir havada gerçekleşti. Atılan bazı adımlar memnuniyet verici, süreç henüz bitmedi.

Terörle mücadelede atılacak adımları takip edeceğiz. Terör örgütleri ile ilgili olarak bu ülkelerdeki çalışmalar devam edecek.

Madrid'de imzalanan anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz.

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Finlandiya İsveç Türkiye

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