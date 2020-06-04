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Finlandiya’da ‘cinsiyetsiz’’ yeni trafik işaretleri dönemi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.06.2020 09:31 | Son Güncelleme

Finlandiya’da yeni trafik yasası kapsamında trafik levhaları değişiyor.

Finlandiya’da yeni trafik yasası kapsamında trafik levhaları değişiyor. Levhalardaki cinsiyet ayrımı ortadan kaldırılırken cinsiyet belirten ifadelerin yerine sadece insan figürünü tasvir eden şekiller eklendi.

Finlandiya’da 1 Haziran tarihi itibari ile yürürlüğe giren ‘’Yeni Trafik Yasası’’ kapsamında hazırlanan 50 yeni trafik işaretleri yollarda farkındalığı artırmanın yanında, trafik işaretlerinde cinsiyet belirten ifadeleri de ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Trafik levhalarında cinsiyet belirten ifadeler ortadan kaldırılarak yerine sadece insan figürünü tasvir eden şekiller eklendi. 1981 yılından beridir uygulanan eski trafik yasasının kaldırılması ile Finlandiya Ulaşım ve Altyapı Ajansı tarafından hazırlanan yeni işaretler yavaş yavaş yollarda görünmeye başlayacak.

Yeni yasa kapsamında ayrıca yollarda şerit ayrımını sarı renkle yapan son Avrupa ülkesi Finlandiya, 2023 yılına kadar tüm sarı işaretli şeritleri de beyaza boyayacak.

Öte yandan Dünya Ekonomik Forum (WEF) cinsiyet eşitliği 2020 raporuna göre Finlandiya dünyada 3. sırada yer alıyor.

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