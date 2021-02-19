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Finlandiya’dan mutlusu yok

19.02.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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Finlandiya’dan mutlusu yok

2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporuna göre 156 ülkeyi kapsayan incelemede Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi oldu.

Dünya ülkelerinin mutluluk oranları incelendi. 2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporuna göre 156 ülkeyi kapsayan incelemede Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi oldu. İkinci sırada Danimarka yer alırken, Türkiye’de ise mutluluk oranları düşüşe geçti. Türkiye’deki bireylerin 48,2’sinin mutlu olduğunu belirtirken, bu rakam geçmiş yıllarla kıyaslandığında ise 2019 yılında yüzde 52,4, 2011 yılında ise yüzde 62,1 olarak kaydedildi.

KADINLAR DAHA MUTLU

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Yaşam Memnuniyeti Araştırması belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin yüzde 48,2’sinin mutlu olduğu gözlenirken, yıllar içinde dalgalanma yaşasa da oranın düştüğü gözlendi. Bu rakam geçmiş yıllarla kıyaslandığında ise 2019 yılında yüzde 52,4, 2011 yılında ise yüzde 62,1, 2003 yılında ise yüzde 59,6 olduğu kaydedildi. Cinsiyet bakımından mutluluk oranları incelendiğinde, 2020 yılında bu oran kadınlarda yüzde 53,1 iken erkeklerde yüzde 43,2 olarak saptandı. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında kadınların hep daha mutlu olduğu gözlendi. Yaş gruplarına göre bakıldığında ise 65 yaş üzerinin yüzde 57,7 ile en mutlu kişiler olduğu belirlendi.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ BAŞI ÇEKTİ!

Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporuna göre dünyadaki en mutlu ülkenin Finlandiya olduğu belirlendi. Dünyada en mutlu ilk 10 ülkesi ise şu şekilde sıralandı; Danimarka, İsviçre, İzlanda, Norveç, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Avusturya ve Lüksemburg. Mutluluk endeksleri oluşturulurken, kişi başına düşen gelir, sosyal destekler, sağlıklı yaşam süresi, güven, cömertlik, sosyal özgürlükler gibi parametreler göz önünde bulunduruldu. Türkiye’nin ise bu listeye 93’üncü sıradan giriş yaptığı görüldü.

Ajans Press, mutluluk ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Kurumun dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl mutluluk ile alakalı basına 77 bin 543 haber yansıdığı tespit edildi. Pandemi dönemi ile birlikte kısıtlı görüşmeler, sokağa çıkma yasakları ve bazı iş kollarının kapanması insanların mutluluk oranlarında düşüşe neden oldu.

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