Finlandiya’dan mutlusu yok

Dünya ülkelerinin mutluluk oranları incelendi. 2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporuna göre 156 ülkeyi kapsayan incelemede Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi oldu. İkinci sırada Danimarka yer alırken, Türkiye’de ise mutluluk oranları düşüşe geçti. Türkiye’deki bireylerin 48,2’sinin mutlu olduğunu belirtirken, bu rakam geçmiş yıllarla kıyaslandığında ise 2019 yılında yüzde 52,4, 2011 yılında ise yüzde 62,1 olarak kaydedildi.

KADINLAR DAHA MUTLU

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Yaşam Memnuniyeti Araştırması belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin yüzde 48,2’sinin mutlu olduğu gözlenirken, yıllar içinde dalgalanma yaşasa da oranın düştüğü gözlendi. Bu rakam geçmiş yıllarla kıyaslandığında ise 2019 yılında yüzde 52,4, 2011 yılında ise yüzde 62,1, 2003 yılında ise yüzde 59,6 olduğu kaydedildi. Cinsiyet bakımından mutluluk oranları incelendiğinde, 2020 yılında bu oran kadınlarda yüzde 53,1 iken erkeklerde yüzde 43,2 olarak saptandı. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında kadınların hep daha mutlu olduğu gözlendi. Yaş gruplarına göre bakıldığında ise 65 yaş üzerinin yüzde 57,7 ile en mutlu kişiler olduğu belirlendi.