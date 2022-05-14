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Finlandiya'ya NATO mesajı! Putin'den dikkat çeken çıkış

14.05.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik tartışmaları sıcaklığını korurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yle telefonda görüşen Putin, "NATO’ya üyelik hata olur" mesajı verdi. İşte haberin detayları...

Finlandiya'ya NATO mesajı! Putin'den dikkat çeken çıkış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yle yaptığı kritik telefon görüşmesinde ülkesinin NATO’ya üyeliğinin hata olacağını ifade etti.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Niinistö arasında yapılan telefon görüşmesi, Finlandiya tarafının inisiyatifiyle gerçekleşti.

"HATA OLUR"

Finlandiya yönetiminin NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma niyetine ilişkin fikir teatisinin yapıldığı görüşmede Putin, "Finlandiya'nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin bir hata olacağını" vurguladı.

Putin, "Ülkenin dış politikasındaki böyle bir değişiklik, uzun yıllardır iyi komşuluk ve ortaklık, iş birliği ruhuyla inşa edilen ve karşılıklı yarar sağlayan Rusya-Finlandiya ilişkilerini olumsuz etkileyebilir." dedi.

Görüşmede, her iki liderin Ukrayna’daki durumu ve müzakereler meselesini ele aldığı ifade edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Finlandiya Rusya Vladimir Putin
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