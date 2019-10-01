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Finlandiya'da bir okulda saldırı: 1 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

Finlandiya'da bir okulda saldırı: 1 ölü, 10 yaralı

HELSİNKİ (AA) - Finlandiya'nın Kuopio şehrindeki bir meslek okulunda kılıçla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 10 kişi yaralandı.

Savo Meslek Okulu'nda meydana gelen saldırıda yaralananlar arasında, polisin engellemek için iki kez ateş ettiği saldırgan da bulunuyor.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğrenci ve öğretmenler yakındaki Herman Alışveriş Merkezi'ne sığındı.

Ülke medyasına açıklama yapan bir görgü tanığı, saldırganın yetişkin olduğunu ve saldırıda kılıç kullandığını ifade etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, yayınladığı mesajda, millet olarak büyük bir şok içinde olduklarını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Finlandiya Okul ölü saldırı

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