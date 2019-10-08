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Finlandiyalı uzman, 7,5 milyon yıllık fosili inceleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

FİNLANDİYA'nın dünyaca ünlü fosil uzmanı Dr.

Finlandiyalı uzman, 7,5 milyon yıllık fosili inceleyecek

KAYSERİ, (DHA) - FİNLANDİYA'nın dünyaca ünlü fosil uzmanı Dr. Juha Saarinen Kayseri'de Taşhan bölgesindeki kazılarda çıkarılan 7,5 milyon yıllık geçmişe sahip fosilin çok büyük olmasının önemli olduğu belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Taşhan bölgesinden çıkarılan fosiller için Kayseri’ye gelen Finlandiyalı Fosil Uzmanı Dr.Juha Saarinen ile bir süre görüştü. Saarinen, kazı ekibinde yer alan Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya ile birlikte Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Doğa bilimcilerin Kayseri'ye olan ilgisinin daha da artacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Taşhan mevkiinde 7,5 milyon yıllık 3,5 metre uzunluğunda tek parça fosil bulundu. Tamamı değerlendirildiğinde 25 metrelik bir hayvanın olduğu tahmin ediliyor. Böyle bir buluntu nedeniyle bilim adamları Kayseri’ye gelmeye başladı. Daha önce Berlin’den gelmişlerdi, şimdi Finlandiya’dan geldiler, sonra başkaları da gelecek. Bulunan fosillerden hayvanların 7,5 milyon yıl önce sürüler halinde bu bölgede olduğu görülüyor. Kayseri’nin ve bölgenin jeomorfolojik yapısının yeniden değerlendirilmesini gerektiren bir buluntu" dedi.
Finlandiyalı Dr. Juha Saarinen de Kayseri'de çıkarılan fosillerin tama yakın olması ve dünyanın diğer bölgelerinde çıkarılan fosillere nazaran çok büyük olmasının önemli olduğunu belirtti. Çin ve Afrika’da bulunan fosiller üzerinde de çalışan Saarinen, Kayseri’deki fosiller üzerinde çalışacağını belirtti ve buluntuların dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan materyaller olduğunu söyledi.
Taşhan bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan ve fillerin atasına ait olduğu düşünülen 7,5 milyon yıllık fosil, 'Alçı ceket' denilen özel bir yöntemle Kayseri Bilim Merkezi'ne taşındı. Fosil, burada alanında dünyaca ünlü Alman ve Finlandiyalı bilim insanlarınca incelendikten sonra ziyarete açılacak.

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Finlandiyalı uzman, 7,5 milyon yıllık fosili inceleyecek

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