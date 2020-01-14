Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün yeni mesleği! Uber şoförü oldu

FETÖ terör örgütüne firarisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan 'kral' lakabıyla bilinen eski milli futbolcu Hakan Şükür'ün ABD'deki yeni mesleği ortaya çıktı.

KAFESİNİ KAPATTI

Alman gazetesi Welt am Sonntag'da yer alan habere göre, Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan ve 2015 yılında ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün açtığı kafede işlerinin kötü gittiği ve burayı kapattıktan sonra Uber şoförlüğü ve kitap satıcılığı yaptığı belirtildi.

AİLESİNİN DE MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

FETÖ firarisi olarak ABD'de çeşitli işler yapan Hakan Şükür'ün ailesinin de mal varlıklarına el konulmuştu.



