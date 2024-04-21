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  4. Firari hükümlü eşini ve çocuklarını rehin aldı! Özel harekat desteğiyle operasyon yapıldı

Firari hükümlü eşini ve çocuklarını rehin aldı! Özel harekat desteğiyle operasyon yapıldı

21.04.2024 23:44
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İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Yılmaz D.’nin (43) evine gelip iki çocuğuyla birlikte eşini bıçakla rehin aldığı bilgisi üzerine özel harekat polisinin desteği ile operasyon yapıldı. Teslim olmamak için yaklaşık 3 saat direnen firari hükümlü, bir anlık dalgınlığından yararlanan polisin müdahalesiyle yakalandı.

Firari hükümlü eşini ve çocuklarını rehin aldı! Özel harekat desteğiyle operasyon yapıldı

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Atilla Mahallesi 467 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz D.'nin evine geldiği gelip, 2 çocuğu ile eşini rehin aldığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polislerinin geldiğini fark eden Yılmaz D., apartman boşluğuna çıktı.

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TESLİM OLMAMAK İÇİN DİRENDİ

Yılmaz D.'nin rehin aldığı ve büyük korku yaşadıkları gözlenen eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi. Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen firari Yılmaz D., teslim olmamak için direndi.

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Yaklaşık 3 devam eden ikna çabaları sonucunda Yılmaz D.’nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler müdahale yaptı. Elinde bıçak bulunan firari, etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Yılmaz D. emniyete götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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