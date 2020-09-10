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Firari şahıs jandarmadan kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 16:25 | Son Güncelleme

Düzce merkeze bağlı Pınarlar köyünde 20 gün önce iki kişi arasında yaşanan kavgada T.

Firari şahıs jandarmadan kaçamadı

Düzce merkeze bağlı Pınarlar köyünde 20 gün önce iki kişi arasında yaşanan kavgada T. S. isimli şahsı tabanca ile yaralayıp kaçan S.Ç. isimli şahıs jandarma ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı. Şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Olay, 22 Ağustos 2020 tarihinde Düzce merkeze bağlı Pınarlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarlar köyünde T. S. ile S. Ç. arasında köy meydanda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda S. Ç. yanında taşıdığı tabanca ile T. S.’ye ateş ederek yaraladı. Olayı ardından kaçan S. Ç.’nin yakalanması için Düzce İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile birlikte ortak çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı çalışma soncunda S. Ç. yakalanarak Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan S. Ç. daha sonra adliyeye götürülerek hakim karşısına çıkartıldı. Yapılan mahkeme sonucunda S. Ç. tutuklanarak Cezaevine gönderildi.

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