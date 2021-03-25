HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fırat Delikanlı'nın yaptıkları kan dondurdu! Sosyal medya ayağa kalkarken ünlü isimlerden de tepki yağdı

Fırat Delikanlı'nın yaptıkları kan dondurdu! Sosyal medya ayağa kalkarken ünlü isimlerden de tepki yağdı

25.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Fırat Delikanlı ismiyle bilinen caninin yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından Fırat K.'nın tutuklanması için adeta seferberlik başlatıldı. Twitter'da #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi Trend Topic olurken, çok sayıda ünlü isim de paylaşımda bulundu. 'Delikanlı' lakaplı Fırat K. ise kayıplara karıştı.

Fırat Delikanlı'nın yaptıkları kan dondurdu! Sosyal medya ayağa kalkarken ünlü isimlerden de tepki yağdı

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü hem kullanıcıları hem de polisi harekete geçirdi. Fırat K. geçen Pazartesi günü, kullanıcı adı 'Delikanlı' olan Instagram hesabından elindeki bıçağı, işitme engelli Engin D.'nin boğazına dayamış halde çekilen görüntüsünü paylaştı. Engin D.'nin yüzünün kanlar içinde olduğu görüntü dün gece ise, Twitter'da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım kısa sürede #FıratDelikanlıTutuklansın hashtagi ile trend topic oldu.

''150 TL’LİK SATIŞ YAPTIM HAKKIMI VERMEDİ''

Yüzde 50 engelli Engin E.’nin olaydan sonra şikayetçi olduğu ortaya çıkarken, Fırak K., kayıplara karıştı. Polisin her yerde aradığı Fırat K.'den şikayetçi olan Engin E.'nin ifadesine DHA ulaştı. Engin E., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Aydın’da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat’ı da Aydın’dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit’e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat’ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik. Burada Fırat bekliyordu. Oturduk sohbet ettik. Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat’la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı. Sonra Fırat’ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Alkol aldık. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat’tan istedim. Fırat’ın yanında bulunan kişi vermiyoruz dedi. Sonra küfür etmeye başladı."

''ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI GÖSTERDİ''

Bu sırada araya giren Fırat K.'nin kendisine yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyada çıkan çıplak fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen Engin D.,"‘Sen ne yapmaya çalışıyorsun’ dedi. Ben de Fırat’a kıskanıyor musun, benim kardeşim misin bana karışıyorsun dedim. Bu sırada orada bulunanlardan biri arkamdan kafama bir şeyle vurdu. Daha sonra hepsi bana vurmaya başladı. Hatta biri kemer çıkarıp, onla da vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler. Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Ancak param yoktu. Aydın’a dönemiyordum. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım. Onlarda ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüldüm. Sonra da polisler geldi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum ama Fırat K.’den şikayetçiyim” dedi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALDI

Sosyal medya kullanıcılar Fırat Delikanlı'nın tutuklanması için paylaşımlar yaparak olaya tepki gösterirken çok sayıda ünlü isim de yaptıkları paylaşımlarla Delikanlı'ya tepki gösterip, yetkililere çağrıda bulundu.

1

2

3

BU İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ!

Delikanlı'nın görüntülerinin gündeme gelmesinin ardından geçmişte de benzer eylemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşitme engelli bir genci döverken çekilen bir videosu paylaşılan Delikanlı’nın birlikte olduğu ve işitme engelli olduğu öğrenilen bir kadına da şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Fırat K.'nin poliste yaralama, tehdit, gasp, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi suçlardan 30 kaydı olduğu öğrenildi.

Screenshot_44


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
'Virüs bulaştırmasın' diye öldürmeye çalışmıştı! Mahkemeden flaş karar'Virüs bulaştırmasın' diye öldürmeye çalışmıştı! Mahkemeden flaş karar
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Aydın

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Silivri'de korkunç olay! Polisin ikna çabalarına rağmen intihar etti

Korkunç olay! Polisin ikna çabalarına rağmen intihar etti

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? 2021 Berat kandili için kaç gün oruç tutulmalı?

Berat Kandilinde kaç gün oruç tutulur?

Çiğ köfte 'acılı' diyerek çalışanı darp etmişti! İstenen ceza belli oldu

Çiğ köfte 'acılı' diyerek çalışanı darp etmişti! Yeni gelişme

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Büyük başarı! Hastanede ebeydi, profesör oldu

Hastanede ebeydi, profesör oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.